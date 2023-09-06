Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Eylül 2023

KKTC İstatistik Kurumu ağustos ayı tüketici fiyat endeksini yayımladı. Aylık bazda TÜFE %8,14, aralık ayına göre %58,46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %80,90 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12,50 ile sağlık ana grubunda gerçekleşti. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda %11,53, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise %10,12 artış yaşandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pazartesi günü açıklanan Türkiye enflasyon verileri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmede, ağustos enflasyonunda vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin görüldüğü kaydedildi. Ayrıca Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile, küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyonun yükseldiği ifade edildi. TÜİK verilerine göre yıllık bazda enflasyon %58,94 ile 2023’ün zirve seviyesini görmüştü.



Yabancı kurumlar son açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Türkiye enflasyon verilerinin ardından beklentilerini güncellemeye devam etti. Bank of America, Türkiye’de ağustos enflasyonunun tahminleri aşması nedeniyle daha fazla faiz artışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Kurum, yıl sonu enflasyon beklentisini ise %58’den %70’e yükseltti. 2024 beklentisi ise %38’den %40’a çıktı. Enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında %78 ile zirve yapacağı ön görüldü. Kurum, TCMB’nin faiz artışlarına da devam edeceğini ön görürken, artışların yerel seçim öncesi duraklayacağını, 2024’ün 2. çeyreğinde ise politika faizinin %45 seviyelerine çıkacağını tahmin etti. ABD merkezli Morgan Stanley ekonomistleri ise, iki ay üst üste çok güçlü gelen TÜFE verileriyle karşı karşıya kalan yeni Para Para Politikası Kurulu’nun enflasyon beklentilerinde daha fazla bozulmanın önüne geçmek ve kredibilitesini daha da artırmak için faiz oranlarında yukarı yönlü sürprizlere devam edebileceğini belirtti. Kurumun yıl sonu TÜFE tahmini %62’den %66’ya yükseldi. Enflasyonun tepe noktası ise Mayıs 2024’te %72 olarak ön görüldü.



Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre temmuz ayında %0,5 ve yıllık bazda %7,6 geriledi. AB’de ise aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %6,6 düşüş kaydedildi. Bölgede yıllık bazda en sert gerileme %39,5 ile İrlanda’da görüldü. 2. sırada %18,1 gerileme ile Bulgaristan yer aldı. Diğer yandan Euro Bölge’si hizmet PMI öncü verinin de altında açıklandı. Öncü veri 48,3 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı nihai hizmet pmi verisi ise 47,9 oldu. Bölgede hizmet sektörü 2022 Aralık’tan bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.



Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini %20’den %15 ihtimale düşürdü. Yapılan değerlendirmede, enflasyonun giderek soğuması, işgücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesi, artan reel ücretler ve FED’in daha fazla faiz artırmasına gerek kalmayabileceğini gösteren işaretler ile, 2024’te ekonominin yeniden hızlanabileceği ön görüldü.





Bugün Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi perakende satışlar, ABD hizmet PMI ve Bej Kitap raporu takip edilecek.



USDTRY 26,799, EURTRY 28,767 ve GBPTRY 33,701 seviyelerinde fiyatlanıyor.