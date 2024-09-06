Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Eylül 2024

Dün Türkiye piyasalarının gözü kulağı Cumhurbaşkanı Cevdet Yilmaz’ın açıkladığı üç yıllık Orta Vadeli Programda idi. Yılmaz, sunumunun başında yaptığı açıklamalarda: ‘’Son bir seneyi değerlendirdiğimizde, temel makro ekonomik göstergelerdeki öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleşmiş olup, mevcut tahminler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır’’ dedi. Enflasyon, Cari İşlemler Dengesi ve İşsizlik Oranı gibi verilerdeki iyileşmeye vurgu yapan Yılmaz, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güvenin arttığını, risk algısının önemli ölçüde azaldığını, dış finansmana erişimi kolaylaştıran ve dış finansmanın maliyetini düşüren bu gelişmeleri daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın amacını: ‘’Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması’’ olarak nitelendirdi.

6 Eylül 2023 yılında gerçekleştirilen OVP toplantısında öne sürülen 2023 projeksiyonlara kıyasla 2023 yılı için öngörülen gerçekleşme rakamlarına bakıldığında büyüme oranının %4.4 beklentiye karşın %5.1, enflasyonun %65 beklentiye karşın %64.8, kişi başına gelir 12,415 USD beklentiye karşın 13,243 USD ve işsizlik oranının %10,10 beklentiye karşın %9.4 olarak olumlu yönde gerçekleşerek program neticesinde olumlu sonuç alındığı ortaya konuldu. Enflasyon bakımından yapılan yeni projeksiyona göre yıl sonu beklentisi %41.5 olarak açıklandı. 2025 beklentisi %17,5 olarak açıklanırken, enflasyonun 2026’da tek haneye inmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi % 43,3, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %25,5 olarak açıklanmıştı. Büyüme oranı için de aşağı yönlü revize yapılırken 2024 büyüme tahmini %3.5 olarak açıklandı.

Diğer taraftan her hafta Perşembe günü takip edilen verilerden BDDK’nın açıkladığı KKM rakamı haftalık 24.8 milyar TL’lik azalışla 1 trilyon 594,4 milyar TL’ye geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin Sermaye piyasası işlemleri rakamlarına bakıldığında geçtiğimiz hafta 19.5 milyar dolarlık hisse satışına karşın 682,9 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştiği gözlemlendi. Bu rakamlar sonucunda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoğu toplamda 34 milyar 706,4 milyon dolar oldu. TCMB rezervleri tarafında ise olumsuz bir tablo sergilendi. 29 Ağustos haftasında toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan 149 milyar 373 milyon dolara gerilerken, bir önceki hafta 43 milyar 688 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 801 milyon dolar azalarak 40 milyar 887 milyon dolara indi.

BIST100’deki gerileme gün içindeki olumlu gelişmelere rağmen devam etti. Günü %0.48 oranında değer kaybıyla tamamlayan BIST100 9,936 seviyesinden günü tamamladı. Türk Lirasında ise Amerikan Dolarına karşı pozitif bir seyir yaşanırken USDTRY günü hafif gerileyerek 33.9580 seviyesinden tamamladı. Bu sabah açılışta USDTRY 33.9930, EURTRY 37.79 ve GBPTRY 44.80 seviyesinden işlem görmekte.

ABD tarafında yakından takip edilen istihdam verilerinden işsizilik maaşı başvuruları 31 Ağustos ile biten haftada 230bin beklentiye karşılık 227 bin olarak açıklandı. Ayrıca ADP özel sektör istihdam rakamları ise 99bin kişi artışla beklenti olan 14binin oldukça altında geldi. Hafta başında gelen zayıf JOLTS rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde istihdam alanındaki soğumanın arttığını gösteren veriler 18 Eylüldeki faiz kararından faiz indirimi çıkma olasılığını artırmakta. Sİtihdam ile ilgili endişe verici verilere rağmen ABD Hazine Başkanı Yellen ise bir açıklamada bulunup istihdam piyasasının sağlıklı olduğuna vurgu yaptı. Bugün açıklanacak ABD Tarım dışı istihdam verisi FED’in Eylül ayındaki faiz indiriminin 25 mi yoksa 50 baz puan mı olacağına yön verebilecek nitelikte olmasından büyük önem arz etmekte.

Dolar endeksi ABD’den gelen zayıf istihdam verileri ardından son günlerde yaşadığı kazanımları geri vererek 101 seviyesi sınırına kadar geriledi. EURUSD ve GBPUSD Doların değer kaybetmesiyle güçlenirken iki parite de günü %0.25 oranında değer kazancıyla tamamladı.

Değerli metallerde FED faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ile kazanımlar olurken ABD kapanışına gelindiğinde gümüş %1,9, altın ise %0,9 primli olarak işlem görmekteydi. Ons altın günü %0.79 artışla 2,546 usd seviyesinden, Gümüş ise %2 artışla 29.14 usd seviyesinden tamamladı. Petrol tarafında ise OPEC+’ın kırılgan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol artış planını ertelediği yönündeki haberler ve dün açıklanan DOE petrol stokları verisinde beklentiden daha fazla gerileme petrol fiyatlarının yatay seyretmesine yol açtı. Brent petrol günü 72.67USD seviyesinden tamamlamayı başardı.

Bugün piyasa kapanışı sonrası Fitch’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporu bekleniyor. Ancak Fitch’in bu defa raporu pas geçme ihtimali de bulunmakta. ABD’de ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının yanı sıra Avrupa bölgesinde ise büyüme verisi takip edilecek.