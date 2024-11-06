Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Kasım 2024

Bugün tüm dünyada gündem ABD başkanlık seçim sonuçları. Sandıklardan gelen son sayımlara göre büyük bir süpriz olmazsa Donald Trump ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilmiş gözükmekte. En güncel veriler Cumhuriyetçilerin, dört yıl aradan sonra ilk ABD Senatosu'nun kontrolünü ele geçirdiğini gösteriyor. Bu durum partiye yeni başkanın kabinesinin yanı sıra boş bir pozisyon olması halinde Yüksek Mahkeme yargıçlarının onaylanmasında büyük bir güç sağlayabilir. Temsilciler Meclisi'nin kontrolü ise 100'den fazla koltuk için yarışın henüz sonuçlanmamış olması

nedeniyle hala tartışmalı.

Trump destekçileri için, başkanlığının temel temalarından biri olan yasadışı göçü durdurma ihtiyacı, röportaj yapılanlara göre Cumhuriyetçilere oy vermenin 1 numaralı nedeniydi. ABD ekonomisi büyümeye devam etmesine ve işsizlik oranı düşük kalmasına rağmen, ekonomik kaygılar ve yüksek enflasyon, Trump destekçilerini motive eden diğer konular olarak sıklıkla dile getirildi. Şimdi kazandığı takdirde Trump'ın göç ve gümrük vergileri konusundaki politikalarının enflasyonu körüklemesini beklerken, vergi indirimleri ve düzenlemelerin kaldırılmasının büyümeyi artırarak uzun vadeli Hazine tahvil getirilerini ve doları yükseltebileceğini düşünüyor. Trump'ın politikalarının bir diğer sonucu olarak yatırımcıların potansiyel olarak daha yüksek enflasyonu fiyatlaması sonucu, tahvil fiyatlarına ters yönde hareket eden Hazine tahvillerinin getirileri de arttı.

'Trump ticaretleri' son haftalarda doların yükselmesine yardımcı oldu ve Euro, Meksika pesosu ve Çin yuanında zayıflamaya neden oldu. Bu bölgelerin hepsi Trump başkanlığında potansiyel olarak yeni tarifelerle karşı karşıya kalabilir.

Seçim sonuçlar sonrasında piyasalardaki harekete bakıldığında: Dolar endeksi bu sabah itibariyle %1.3 oranında yüksleişle 104.80 seviyesine yükelmiş durumda. Doların güçlenmesiyle birlikte EURUSD %1.5, GBPUSD ise %1.05 oranında kayıp yaşayarak 1.076 ve 1.2890 seviyelerinden fiyatlanmakta. Altın ve gümüşte de sabah itibariyle satışlar hakim. Altın’ın ons fiyatı 2,739 usd seviyesine gerilerken gümüşün ise 32.26 usd seviyesinden fiyatlanmakta. Trump’ın kazanma ihtimalini kutlayan bir diğer varlık ise bitcoin oldu. Bitcoin bu sabah itibariyle %8.86 oranında artışla 74,772 usd seviyesine yükseldi. Petrole baktığımızda ise doların güçlenmesiyle orada da satış baskısı görüldü. Brent petrolün bu sabah itibariyle satışları derinleşerek 74.33 seviyelerine gevşemesine sebep oldu. Türkiye tarafına baktığımızda dün BIST100’deki satış dalgası devam ederken Türk lirası ise seçim sonuçlkarı öncesinde yatay bir seyir izlemişti. %0,52 değer kaybına maruz kalan BIST100 8,618 seviyesinden günü tamamalamayı başardı. Bugün sabah itibariyle ise seçim belirsizliğinin ortadan kalkıyor olması borsada alımları beraberinde getirebileceği şeklinde yorumlanmakta. Türk Lirası tarafında baktığımızda dün günü 34.30 sveiyelerinden tamamlayan USDTRY bugün 34.27 seviyelerinden alıcı buluyor. EURTRY ve GBPTRY ise Amerikan dolarının baskılanması sebebiyle günü sırasıyla %1.74 ve %1.38 seviyelerinde düşüşle karşıladı. EURTRY 36.8650 ve GBPTRY 44.1230 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Dün yurt dışında açıklanan ABD verileri karışık sinyaller verdi. Hizmet ISM anketinde istihdam tarafı 53 seviyesine yükselerek 48 seviyesindeki beklentileri aşarken, önceki ayın kötü gelen istihdam rakamlarının bu ay telafi edilme potansiyelini akıllara getirdi ve döngüsellik tartışmalarını tekrar açtı. Eylül ayı Ticaret Dengesi verisi ise beklentilere göre zayıf bir seviyede açıklanırken $84,4 milyarlık ticari açığı olduğu takip edildi. Yarın açıklanacak FED toplantısından bir kademe faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 2. Kademe faiz indirimi %77 olarak fiyatlanmakta. Fakat karardan çok Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları daha önem arz ediyor. Çünkü Fed'in sonuçlardan ya da başkandan etkilenip etkilenmeyeceği de merak konusu.

Son olarak dün KKTC’de enflasyon verisini takip ettik. KKTC İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %65.65 değişim gerçekleşmişti. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %22.73 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşirken, ikinci yüksek artış ise Sağlık ana grubunda %14.74 olarak kaydedildi.

Bugün veri takviminde piyasaya yön verecek bir veri açıklaması beklenmiyor.