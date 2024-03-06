Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Mart 2024

BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlangıç yapması ardından, geri çekilmelerle 8.815 seviyesini test etti. Günü 55 puan düşüşle 8.860 seviyesinde kapatan BİST100 endeksi %1,8 volatilitede hareket etti. Bankacılık endeksi 75 puan, ulaştırma endeksi 672 puan değer kaybederken, madencilik endeksi 269 puan değer kazandı.

Küresel piyasalar Çin Ulusal Halk Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek basın toplantısı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma dikkatlerini çevirdi. Powell'ın sunumda faiz indirimleriyle ilgili sabır mesajı vermesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Taşıt hariç, kredilerde sınırın düşürüldüğü duyuruldu.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırının %2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırının %2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise %2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

Pazartesi günü, TÜİK tarafında açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin olarak; dün, TCMB tarafından aylık fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Raporda; gıda grubu aylık fiyat artışının manşet enflasyonu olumsuz yönde etkilediğinden bahsedilirken, ayrıca Kızıldeniz’deki jeopolitik olayların enerji grubundaki aylık fiyat artışının ana belirleyicisi olduğuna dikkat çekildi.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley TCMB'nin daha fazla faiz artışına karar vermeden önce muhtemelen Mart enflasyonunu bekleyeceğini düşündüklerini açıkladırlar.

Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye'de Mart ayında yıllık enflasyonun %69,3 olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Ons altın tarafı rekor tazeliyor. Orta Doğu'da gerilimlerin artarak devam etmesi, Kızıldeniz’deki belirsizlik ve Fed’den faiz indirimi beklentileri güvenli limana geçişi artırdı. Ons, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek.

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