Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Ocak 2023

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi uzun süredir meşgul eden seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Seçim tarihinin mevsim şartları dikkate alınarak biraz öne çekilebileceğini söyleyen Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceklerinin sinyalini de verdi. Geçtiğimiz günlerde Şam yönetimi ile 11 yılın ardından ilk bakanlar düzeyinde temas gerçekleşmişti.



TCMB verilerine göre, döviz mevduatları 30 Aralık haftasında 2,5 milyar dolar düşüşle 191,9 milyar dolara gerilerken, kur korumalı mevduat büyüklüğü hızlı bir düşüşle 47,9 milyar TL azaldı ve 1,42 trilyon TL’ye geriledi. TCMB toplam rezervleri 30 Aralık haftasında 326 milyon dolar artışla 128,8 milyar dolara yükseldi.



ABD’de Aralık ayı ADP özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde geldi. 150 bin beklentisine karşın özel sektör istihdamı 235 bin artış gösterdi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam canlı görünse de, büyük ölçekli işletmelerde işten çıkarmalar dikkat çekti. Ancak genel tablo, ABD’de istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 223 binden 204 bine geriledi. Bugün tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek.



St Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 sonbaharı ile karşılaştırıldığında ABD ekonomisinde bir yumuşak iniş olasılığının arttığını söyledi. Bullard, “İş gücü piyasası 2023'te de oldukça dayanıklı olmaya devam edebilir.” İfadelerini kullandı.

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları Kasım ayı verilerine göre aylık bazda %0,9 gerileme gösterdi. Ekim ayında da ÜFE %2,9 gerileme göstermişti. 2021 Kasım ayına göre ise ÜFE %27,1 arttı. AB ülkleri içerisinde ÜFE yıllık bazda en fazla %63,5 ile Macaristan’da arttı. Onu %51,2 ile Letonya takip etti.



ABD Hizmet PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) Aralık ayında 44,7 ile 44,4 olan öncü verilerin üzerinde açıklandı. Hizmet PMI Temmuz ayından bu yana 50 eşğinin altında kalarak hizmet sektöründe daralmaya işaret ediyor. İngiltere hizmet PMI ise Aralık ayında 49,9 ile sınırda değerlendi.



Bugün Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, öncü TÜFE verileri, ve ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ile ISM hizmet PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 18,776, EURTRY 19,747 ve GBPTRY 22,377 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/01/2023 09:23