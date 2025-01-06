Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Ocak 2025

Türkiye’de Cuma günü TÜFE verileri açıklandı. Enflasyon aylık olarak yüzde 1.03 oranında gerçekleşerek beklentinin altında kaldı. Kasım ayında ciddi artış görülen ve enflasyonda etkili olan mevsimsel ürünlerde düşüş yaşandı. Bu veriler ışığında, bu ayda olası bir faiz indirimi beklentilerinin piyasalarda arttığı gözlemlendi. Ancak, bu yıl içinde gevşeme politikasının gerek politika karar vericiler tarafından özellikle temkinli bir şekilde yürütüleceği öngörülüyor. Özellikle Merkez Bankasının enflasyon hedeleri ve sürekli sıkılığın korunacağı ifade etmesi imalat ve sanayi sektörlerindeki gevşemenin hemen gerçekleşmeyeceği anlaşılıyor. Ülkemizde ise bugünlerde enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

BDDK’nın 27 Aralık haftasına ilişkin, açıkladığı banka istatistiklerine göre; KKM hesaplarından 23 Milyar 582 Milyon TL tutarında azalış yaşandı. Aynı haftaya ilişkin, TCMB’den gelen istatistiklerde; bankanın brüt Döviz rezervlerinde 1.6 milyar dolar azalış yaşanırken, Altın rezervlerinde ise 513 milyon dolar seviyesinde artış gerçekleşti. 27 Aralık haftasında Yurt dışı yerleşikler 101 milyon dolar tutarında hisse senedi, 241 milyon dolar tutarında ise DİBS satışı yaptıkları görüldü.

Borsa İstanbul tarafında yükseliş gerçekleşti. Enflasyondaki beklentinin altındaki düşüş, borsada daha fazla faiz indiriminin fiyatlanmasına neden oldu ve BIST-100 endeksi haftayı günlük bazda yüzde 1.14 haftalık bazda ise 0.5 artışla 10,075 seviyesinden kapattı.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası’ndan ek faiz indirimi beklentileri Salı günü açıklanacak Aralık ayı Euro Bölgesi enflasyon verileriyle görülecek. Pazartesi günü ise Almanya ve Fransa enflasyon rakamları ve Avro bölgesinde ise himet PMI verileri açıklanacak. Enflasyonun daha da düşeceğine dair herhangi bir işaret, ECB’ye politikayı gevşetme ve zor durumdaki ekonomiyi destekleme fırsatı sunabilir.

Goldman Sachs, 2025 yılı için beklentilerini sıralarken, Çin’in rekabet baskısı nedeniyle üretimdeki olumsuzlukların devam edeceğini ve bu sebeple büyümenin sınırlı olacağını tahmin ediyor. Sebeplerini sıraladığında zayıf iç tüketim, emlak sektöründeki sorunlar ve ABD ile yaşanacak gümrük tarifelerinin etkili olacağını ifade etti. Özellikle Çin’in elektrikli otobillerinin rakiplerine göre oldukça uygun olması, Türkiye’de de vergi artışına yol açtı. Ayrıca Goldman Sachs, herkesin dikkatini çeken Çin-ABD tarifeleri konusundaki belirsizliklere de vurgu yaptı.

ABD tarafında, Cuma günü dolar endeksinin artmasıyla 2022 seviyelerine yaklaştığı ve son üç ayda yüzde 10 değerlendiği görüldü. Bu hafta ise ABD ekonomisinde işsizlik oranları ve işsizlik başvuruları gibi veriler yakından takip edilebilir.

Ham petrol fiyat 74 dolar seviyelerine yakın şlem görürüken, Brent petrol fiyatı 76 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatı spot piyasada 2,631 dolar seviyesinde seyrediyor. Kripto para piyasasında Bitcoin ise 100 bin dolar sınıra yakın seyrediyor.

Paritelerde USD/TRY 35.36, GBP/TRY 44.01 ve EUR/TRY 36.48 işlem görüyor.