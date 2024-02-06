Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Şubat 2024

KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. Buna göre Ocak ayında, bir önceki aya göre %3.84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %85.81 artış kaydedildi. Ana harcama grupları içerisinde bir önceki aya göre en yüksek artış %11,42 ile çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda görüldü. İkinci sırada %10,09 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu yer alırken, üçüncü sırada %8,27 ile sağlık ana grubu yer aldı. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 580 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği bildirildi.



Geçtiğimiz gün Türkiye’de de TÜFE verileri takip edildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, bir önceki aya göre %6,70 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 artış kaydetti. Aylık bazda TÜFE son beş ayın en yüksek artışını kaydetmiş oldu. TÜFE’nin hızlanmasında asgari ücret artışları ve vergi ayarlamaları da etkili oldu. Ana harcama gruplarına bakıldığında, aylık bazda en yüksek artış %17,68 ile sağlıkta görüldü. İkinci sırada ise %12,17 ile lokanta ve oteller yer aldı. Üretici enflasyonunda da artış hızlandı. Ocak ayında ÜFE bir önceki aya göre %4,14 artış ile son beş ayın zirvesini gördü. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış %44,20 oldu. Veriler sonrası sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.” İfadelerini kullandı.



Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Aralık ayında üretici fiyatları aylık bazda Euro Bölgesi’nde %0,8 ve Avrupa Birliği’nde %0,9 geriledi. Yıllık bazda bakıldığında ise Euro Bölgesinde %10,6 gerileme kaydedilirken, Avrupa Birliği’nde %10 gerileme görüldü. Yıllık bazda ÜFE’de en fazla gerileme %43,5 ile İrlanda’da görüldü. Güney Kıbrıs’ta ÜFE aylık %0,3 artarken, yıllık %0,8 azaldı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu’nu yayımladı. Raporda, bu yıl küresel büyümenin %2,9 olacağı öngörülürken, 2025’te finansal koşulların da iyileşmesiyle %3’e yükseleceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl %2,9 olması beklenirken, 2025’te %3,1 olacağı öngörüldü. ABD ekonomisinin bu yıl %2,1 ve 2025’te %1,7 büyüyeceği, Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl %0,6 ve 2025 yılında %1,3 büyüyeceği tahmin edildi. Raporda, 2021 yılında başlayan enflasyonist sürecin ise 2025 yılında sona ereceğinden emin olmak için henüz erken olduğu vurgulandı.



Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD için resesyon tahminini geri aldı. Deutshce Bank ekonomistleri son yayımlanan raporda, “Artık ekonominin bu dar patikaya oturmasını ve işgücü piyasasına sınırlı maliyetle resesyondan kaçınılacağını düşünüyoruz. Enflasyon kısa vadede yüksek kalsa da fiyat artışlarının nihayetinde kalıcı bir şekilde FED hedefine gerileyeceğini düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.



USDTRY 30,566, EURTRY 32,860 ve GBPTRY 38,401 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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