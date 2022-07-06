Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 06 Temmuz 2022

KKTC İstatistik kurumu verilerine göre tüketici enflasyonu Haziran ayında %9,54 yükseliş kaydederken, Aralık ayına göre %56,76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %110,42 artış gösterdi. Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış %21,68 ile ulaştırma ana grubunda gerçekleşirken, ikinci sırada %15,28 ile lokanta ve oteller ana grubu yer aldı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana ise en yüksek artış %169,47 ile ulaştırma ana grubunda görülürken, %143,83 artış ile eğlence ve kültür ana grubu ikinci sırada yer aldı. Bir yıllık harekette üçüncü sırada %134,63 ile lokanta ve oteller, dördüncü sırada ise gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu %126,92 artış ile yer aldı.



Dün gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi görüşmesi ardından birçok alanda 9 işbirliği anlaşması imzalandı. Erdoğan, İtalya ile ticaret hacminin bu yıl 25 milyar doları aşacağını söyledi. Buradaki açıklamalarında, gıda ürünlerinin Ukrayna’dan güvenli bir şekilde çıkarılabilmesi için gerekli olan Karadeniz koridoruna da değinen Erdoğan, “Biz bir hafta - on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız.” İfadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini açıkladı.



İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a güven duymadıkları gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiler.



ABD merkezli Citigroup’un yaptığı uyarıya göre ham petrol, piyasalarda yaşanacak bir resesyonun talepte yıkıma yol açabileceğini ve yıl sonuna kadar fiyatların 65 dolara ve 2023 sonuna kadar 45 dolara düşebileceğini açıkladı. Norveç’te dün başlayan petrol ve gaz işçilerinin grevi de hükümet ile uzlaşmaya varılması ile sona erdi. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlendi.

USDTRY 17,044, EURTRY 17,462 ve GBPTRY 20,325 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



06/07/2022 12:57