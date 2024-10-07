Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 07 Ekim 2024

Geçtiğimiz haftayı jeopolitik gerginliklerin gölgesinde tamamlayan Türkiye piyasaları Eylül ayına ait yıllık enflasyon rakamının da beklentiler üzerinde gelmesiyle belirsizliklerin arttığı bir ortamda tamamladı. Bu gelişmeler ışığında haftayı %6,9 değer kaybıyla tamamlayan BIST100 en azından hafta içi sarktığı 9,000 seviyesi altında kalmadan, 9,109 seviyesinden haftayı tamamlamayı başardı. Haftanın son gününü alımlarla tamamlayan borsadaki itici gücün ABD’den gelen istihdam verisinin küresel bazda yarattığı olumlu etki olduğu düşünülmekte.

Geçen haftanın ana gündem maddelerinden olan Eylül ayı enflasyon rakamına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda geçiş dönemini Haziran ayı itibariyle tamamladıklarını ve gelecek yıl için hedeflerinin %20 altı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu konuda da başından itibaren 'üç dönem' olacak dedik. Bir geçiş dönemi, dezenflasyon dönemi, bir de kalıcı fiyat istikrarı dönemi. Geçiş dönemini bu yılın haziran ayı itibarıyla tamamlamış olduk. Son 1 yıllık dönemde depreme rağmen geçen yıl bütçe açığının milli gelire oranı 5,2 oldu, bu sene beklentimiz 4,9. Geçen yıl depremin etkisiyle bazı ekonomistler 'Yüzde 10'a gidecek.' diyorlardı bütçe açığı, öyle olmadı. Geçen yılın bu 5,2'sinden deprem harcamalarını düşerseniz, yüzde 1,6 aslında bizim gerçek bütçe açığı, deprem hariç bütçe açığı." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan açıklanan enflasyon verisi ardından yurt dışı kurumlardan TCMB faiz patikasına ilişkin yeni beklenti raporları açıklanmaya başladı. Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indirimine yönelik tahminlerini Kasım’dan Ocak ayına ötelerken 2024 yılı enflasyon tahminini ise %40’tan %44’e yükseltti. Ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın perşembe günü enflasyon ivmesinde sürdürülebilir bir düşüş sağlanması ve enflasyon beklentilerinin banka hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için ilerleme sağlanması gerektiği yönündeki yorumlarına atıfta bulundular.

Bugün güne başlarken hafta sonu İsrail Başbakan’I Netenyahu’nun misilleme amaçlı yapılan füze saldırısına karşılık verileceği yönündeki açıklamaları ve Pazar sabaha karşı İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Dahiye’yi bombalama haberlerinin olumsuz etkileriyle başlıyoruz. USDTRY 34.2670, EURTRY 37.62 ve GBPTRY 44.9460 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı’ndaki gelişmelere baktığımızda Cuma günü takip edilen en önemli veri olarak karşımıza çıkan ABD tarım dışı istihdam verisi 140 bin beklentiye kıyasla 254bin olarak açıklanarak ABD istihdamının endişe edici bir durumda olduğu korkularını yatıştırdı. Açıklanan işsizlik oranı ise geçen ay açıklanan %4.2 seviyesinden süpriz bir şekilde gerileyerek %4.1 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair veriler ardından Dolar endeksi Cuma gününü %0,6 oranında yükselişle 102.487 seviyesinden tamamldı. Altın ve gümüşteki alım iştahı Cuma günü sakinleşirken ALtın’ın ons fiyatı 2,670 usd ve gümüş’ün ons fiyatı 32,44 usd seviyesinden gerçekleşti. Petrol’de ise ortadoğu’daki gerginliğin tırmanması yukarı yönlü hareketleri desteklemeye devam etti. Brent petrol %0,61 artışla 78.09 seviyesine yükselerek günü tamamlarken Amerikan cinsi ham petrol ise %1,03’lük artışla 74.47 dolar seviyesine ulaştı.

Veri takvimine baktığımızda Almanya sanayi üretimi ve Avrupa bölgesi perakende satışlar rakamları takip edilecek açıklamalar olarak karşımıza çıkıyor.