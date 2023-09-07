Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 07 Eylül 2023

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen bir etkinlikle, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program’ı (OVP) kamuoyuna açıkladı. Yeni OVP’de enflasyonda beklenti yükselirken, büyüme öngörüleri ise geriledi. Bir önceki programda 2023 büyüme rakamı %5 olarak öngörülürken, güncel OVP’de %4,4 oldu. 2024 büyüme tahmini ise bir önceki programa göre 1,5 puan düşüşle %4 olarak tahmin edildi. 2025 büyüme tahmini %4,5, 2026 büyüme tahmini ise %5 olarak öngörüldü. Yıl sonu enflasyon tahmini %65’e yükseltilirken, 2024 enflasyon tahmini %33, 2025 için %15,2 ve 2026 için %8,5 olarak tahmin edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumunun ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program’da uygulanacak politika sepetiyle, enflasyon sorununun ülkenin gündeminden kaldırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkı para politikasıyla enflasyonun tek haneye ineceğini de sözlerine ekledi.



ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisindeki mevcut gidişata ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı. Raporda, çoğu bölgeden gelen verilere göre, Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomik büyümenin ılımlı olduğu belirtildi. Turizme yönelik harcamaların beklenenden güçlü olduğu belirtilirken, diğer perakende harcamalarda yavaşlamanın ise devam ettiği bildirildi. Diğer yandan fiyat artışlarının da çoğu bölgede yavaşlama kaydettiği, özellikle imalat ve tüketim malları sektörlerinde daha hızlı yavaşladığı vurgulandı.



ISM (Institute Supply Management) Hizmet PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerine göre ABD’de Ağustos ayında hizmet sektörü beklenenin üzerinde performans gösterdi. Hizmet PMI 52,5 beklentisine karşın 54,5 olarak açıklandı ve 8 ay üst üste artış kaydetti. 2022 Aralık ayı hariç sektörün son 39 ayın 38’inde büyümeye işaret ettiği hatırlatıldı.



Euro Bölgesi’nde ise Temmuz ayında perakende satışlar bir önceki aya göre %0,2 gerileme kaydederken, yıllık bazda %1 düştü. Temmuz ayında gıda, içecek ve tütün satışları bir önceki aya göre %0,4, gıda dışı ürün satışları ise %0,5 oranında artarken, akaryakıt satışları ise %1,2 oranında düştü.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise fabrika siparişleri sert gerileme gösterdi. Aylık bazda %4 düşüş beklentisine karşın fabrika siparişleri %11,7 geriledi. Yıllık bazda düşüş %10,5 oldu. Temmuz ayındaki sert gerilemenin, Haziran 2023’te hava ve uzay aracı imalatında bildirilen çok büyük siparişlerden kaynaklandığı belirtildi. Yurt dışı siparişler %12,9 azalırken, Euro Bölgesi’nden gelen yeni siparişler %24,4, dünyanın geri kalanından gelenler %4,1 ve yurt içi siparişler %9,7 düştü.



Bugün Almanya sanayi üretim endeksi, Euro Bölgesi GSYİH, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Türkiye’de hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.



USDTRY 26,810, EURTRY 28,792, GBPTRY 33,500 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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