Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 07 Mart 2024

Dünün önemli başıkları;

TCMB’den Zorunlu Karşılık adımı geldi. Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık %2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılıklarının 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacağı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amaçlarının enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi Konuşmasında faiz indirimleri için acele edilmeyeceği ve bankaların sermaye gerekliliklerine dair planın değişebileceğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, yılın başından bu yana gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in bu yıl en fazla iki kez ya da muhtemelen sadece bir kez faiz indirmesinin sinyalini verdi.

Fed'in Bej Kitabı, ABD'de ekonomik faaliyetin hafif artış kaydettiğini ortaya koydu.

San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed’in fiyat istikrarını sağlama konusunda işi bitirmeye kararlı olduğunu, özellikle de artan konut maliyetlerinin yüksek

enflasyonun temel nedeni olduğunu söyledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak ayına ait açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Ocak’ta bir önceki aya kıyasla 26 bin azalarak 8 milyon 863 bine düştü.

Son üç ayın en düşük seviyesini kaydeden açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan Döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Son olarak HSBC'den gelen analizde dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltildi.

Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu belirtildi.

Küresel piyasalarda Fed fiyatlamaları

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre konuşmasında duruşunu değiştirmemesi ABD hisse ve tahvillerini yukarı taşırken, Japonya’da güçlenen yen gölgesinde hisseler geriliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirim planına sadık kalması sonrası Amerikan hisseleri ve tahvilleri yükseldi.

Bugün piyasaların takip edecekleri

Türkiyede Hazine Nakit Dengesi açıklanacak. Fed Başkanı Powell, bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapacak. Avrupa Merkez Bankası Faiz kararını bugün açıklayacak Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

USD/TL 31.834, EUR/TL 34.702, GBP/TL 40.556