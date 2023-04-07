Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 07 Nisan 2023

Dünya Bankası yayımladığı raporda, 2023 Türkiye büyüme tahminini 0,5 puan artırdı ve %2,7’den %3,2’ye revize etti. Yukarı yönlü revizyonda, deprem sonrası devam eden yeniden inşa çalışmalarının etken olduğu ifade edildi. Yaşanan depremlerin yaklaşık maliyetinin 34,2 milyar dolar olabileceği belirtilirken, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının bu rakamın 2 katını da bulabileceği vurgulandı. Bankanın 2024 tahmini ise %4’ten %4,3’e yükseltildi.

Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek kritik seçim öncesi, yabancı kurumların seçim sonrası piyasa tahminleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğiz günlerde ABD Yatırım Bankası Morgan Stanley’in yaptığı seçim sonrası kim kazanırsa kazansın USDTRY’de yükseliş ön görüsünün ardından, HSBC’de yıl sonu tahminini güncelledi. HSBC’nin yıl sonu USDTRY tahminini 21’den 24’e çıkardı. Bankanın 2023 ikinci çeyrek tahmini 19,5’ten 20’ye yükseltilirken, üçüncü çeyrek sonu USDTRY tahmini ise 20’den 23’e güncellendi.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomideki büyümenin önümüzdeki 5 yılda %3 civarında kalacağını ön gördüklerini ve bunun 1990’dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahminleri olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerin %90’ının büyüme oranlarında bu yıl düşüş beklediklerini de söyleyen Georgieva, yüksek faiz oranlarıyla ABD ve Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin yavaşladığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Euro Bölgesi’nde açıklanan PMI verileri de, ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı gözler önüne sermişti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi. 200 bin olarak beklenen veri, 228 bin olarak açıklandı. Bir önceki hafta 198 bin olarak açıklanan başvuru sayısı ise, 246 bine revize edildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ADP tarım dışı istihdam verisinde de yavaşlama görülmüştü. Açıklanan son iki veri istihdam piyasasının baskı altına girdiğini gösterdi. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi yüksek önem taşıyor. Diğer yandan St. Louis FED Başkanı James Bullard, iş gücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiği ortamda, FED’in enflasyonu aşağı çekmek için faizleri artırma politikasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, Mart ayında ortaya koydukları projeksiyonların doğru çıkması halinde, Mayıs ayında yapılacak yönetim konseyi toplantısında faiz artırımının gerekli olabileceğini söyledi. AMB’nin sıradaki toplantısı 4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.



Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek. Türkiye’de hazine nakit dengesi açıklanacak. Bugün Kutsal Cuma nedeniyle ABD, İngiltere, Almanya ve bir çok piyasa tatil olacak.

USDTRY 19,256, EURTRY 21,020 ve GBPTRY 23,970 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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07/04/2023 08:53