Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Ağustos 2024

Haftaya küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle başlayan ve 10,000 seviyesinin altına kadar gerileyen BIST100, sakinleşen ortam ardından dün günü %1,45 artışla 10,024 seviyesinden kapamayı başardı. Ayni şekilde piyasadaki tedirginlik ile 33.68 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru zararın bir kısmını geri kazanarak dün günü 33.4620 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.52, EURTRY 36.636 ve GBPTRY 42.70 seviyelerinde işlem görmekte.

Haber akışına bakıldığında öne çıkan başlıklar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmesi yer aldı. Şimşek Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirterek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor" dedi.

Dün takip edilen önemli verilerden olan Almanya sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %1.4 artış kaydederek Şubat 2023’ten bu yana en yüksek aylık artışı göstermiş oldu. Yıllık verilere bakıldığında ise sanayi üretiminin %4.1 gerilediği gözlemlendi. Bu veri her ne kadar olumsuz tarafta yer alsa da, beklenti olan %4.2 daralma oranının altında yaşanan gerçekleşme iyimserliği korudu.

Diğer taraftan hafta başında piyasalarda yaşanan keskin hareket ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, küresel satış dalgasının ekonominin temelleri kaynaklı olmadığını, tatil sezonunda belirsizlik ve zayıf piyasa likiditesi koşullarında piyasanın aşırı tepki verdiğini belirtti. Merkez bankalarının bireysel piyasa değişikliklerine tepki verme eğiliminde olmadığını söyleyen Rehn, AMB'nin fiyat ve finansal istikrar ile büyüme ve istihdam açısından ekonominin genel tablosunu dikkatle izlemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

ABD tarafında ise hafta başında yaşanan sert satış baskısı ardından slı gün sonu ve Çarşamba gün başında gözlemlenen alımlar derin bir nefes aldırtırken, gün içinde ABD 10 yıllık tahvil satışına gelen düşük talep morallerin yeniden bozulmasına sebep olarak ABD hisse senedi piyasasına yeniden satış getirerek 3 majör endeksin günü negatif’te kapamasına sebep oldu. Veri tarafına baktığımızda haftalık mortgage başvuruları %6,9 artış gösterirken 30 yıl vadeli mortgage faizi ortalaması %6,55’e gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Wall Street korku endeksi olarak anılan VIX’e baktığımızda ise bugün 24 seviyelerinde başlayan endeks 21,97’ye kadar geri çekilirken tahvil satışı haberinin ardından tırmanışa geçerek 28,5 seviyelerine erişti. Veri Pazartesi günü 1990’larden beri en sert hareketini yaparak 65’in üzerine sarkmıştı. Haftanın geri kalanında Cuma günü önemli bir veri akışı bulunmazken bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından karşılayacağımız ilk istihdam verisi olarak önemli olacak.

Dolar endeksi oldukça yatay bir günü geride bırakarak 103 seviyesinin hafif üzerinde günü tamamladı. Son günlerdeki satış baskısına sebeplerden biri olarak gösterilen BoJ yetkililerinin faiz artırımı yapmayacağı yönündeki kararı ve dolayısıyla carry trade işlemlerinin sekteye uğraması ardından BoJ’dan yeni bir açıklama daha geldi. Yaptıkları açıklamada faiz arttırım sürecinde piyasadaki volatiliteye dikkat edileceği açıklamasıyla Japon Yeni %1,5 değer kaybı yaşanmasına sebep oldu. Bu durum gelişmekte olan para birimlerine pozitif yansırken meksikan pezosu ve Türk Lirası en fazla değer kazanan iki para birimi olarak karşımıza çıktı. Petrol tarafında ise 80’li seviyeler altında devam eden fiyatlarda dün Brent petrolde %2 civarında, ABD ham petrol fiyatında ise %3’lük artış yaşanarak fiyatalrın sırası ile 78.48 ve 75.40 seviyesine ulaştığını gördük.