Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Aralık 2022

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi 3. çeyrek büyüme tahmini %0,2’den %0,3’e çıkarıldı. Böylece öncü verilere göre 3. çeyrekte büyüme 2021’in ayni dönemine göre ise %2,3 oldu.

Reuters’de yayımlanan habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanı, Türkiye ile aralarında varılan anlaşma sonucunda, birkaç gün içerisinde TCMB’ye 5 milyar dolar yatırılacağını açıkladı. Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan, Türkiye’de 5 milyar dolarlık bir yatırım için müzakerelerin son aşamasında olduklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının daha yaptırımlara dahil edilmesi, madencilik yatırımlarının yasaklanmasını da içeren 9. yaptırım paketini hazırladı. Paket AB üyesi ülkeler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer yandan Rusya Merkez Bankası’ından yapılan açıklamada, “AB'nin yeni yaptırımları ve petrolde tavan fiyat uygulamalarının, ekonomide yeni şoklara neden olabileceği.” İfade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’da çatışmaların çok daha uzun sürebileceğini belirtirken, nükleer savaş riskinin arttığını da söyledi.



Çin hükümeti, seyahat ve üretim üzerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının azaltılacağını açıkladı. Artık ülkenin farklı bölgeleri arasında seyahat ederken negatif virüs testleri gerekmeyeceği ve bir alan yüksek riskli olarak belirlenmedikçe yerel üretimin durdurulmayacağı belirtildi.



Bugün ve yarın, Türkiye ile Rusya arasında, tahıl anlaşması, Suriye, Libya ve Filistin gibi bölgesel konuların ele alınacağı bir zirve yapılacağı açıklandı. Ayrıca bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.



USDTRY 18,638, EURTRY 19,588 ve GBPTRY 22,747 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/12/2022 08:47