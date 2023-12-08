Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Aralık 2023

1 Aralık haftası verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki artış devam etti. Brüt rezervler 2 milyar 236 milyon dolar artarak, 90 milyar 997 milyon dolardan, 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi ve son 6 yılın zirvesini gördü. Toplam rezervler ise 136 milyar 493 milyon dolardan, 140 milyar 149 milyon dolara yükseldi ve geçen hafta ulaştığı tarihi zirveyi aşarak rekor tazeledi. Net rezervler 35,8 milyar dolardan 34,8 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervler eksi 51 milyar dolardan, eksi 46,7 milyar dolara yükseldi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yılın ardından Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleşen toplanı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı ise yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Türkiye’ye AB sürecinde sağlayacağı destek ve vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldıklarını, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacağını açıkladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Bankalar Birliği’nden toplantının detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine yönelik uygulamaların değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Türk Lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerin toplantının ana gündem maddeleri olduğu belirtildi.



Deutsche Bank analistleri yayımladıkları bir raporda, enflasyon görünümü, potansiyel portföy girişleri ve ortodoks politikaya bağlılığın bir sonucu olarak 2024’te iyi performans sergilemesi için Türk lirasında alan gördüklerini açıkladı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizi iki kez 250’şer baz puan artırarak Ocak ayında %45’e çıkaracağını tahmin ederken, TCMB’nin 2024 yılının son çeyreğinde faiz indirimine gideceğini ve politika faizini 2024 sonuna kadar %40’a indireceğini ön gördü.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi 2023 3. çeyrekte öncü verileri teyit etti ve %0,1 daraldı. AB’de ise sabit kaldı. 2. çeyrekte ise GSYİH’nın hem Euro Bölgesi’de hem AB’de %0,1 arttığı açıklandı. Bir önceki yılı aynı çeyreğine göre ise değişim olmadı. Önceki çeyreğe göre en iyi büyüme performansı %2,4 ile Malta’da görüldü. İkinci sırada %1,5 ile Polonya yer alırken, Güney Kıbrıs %1,1 ile 3. sırada yer aldı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da Ekim ayında sanayi üretimi %0,2 artış beklentisine karşın %0,4 geriledi. Böylece sanayi üretimi beş ay üst üste gerileme kaydetmiş oldu. Daha az volatil üç aylık karşılaştırmada, üretimin Ağustos-Ekim 2023 döneminde önceki üç aya göre %1,9 daha düşük olduğu görüldü. Ekim 2023’te gözlenen düşüşün büyük ölçüde makine ve teçhizat imalatı sektörünün performansından kaynaklandığı belirtildi. Ancak inşaat da dahil olmak üzere diğer birçok ekonomik sektörde de üretimin düştüğü ifade edildi. Buna karşılık otomotiv sektöründe üretimin %0,7 artış kaydettiği bildirildi.



Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ön planda olacak. Ayrıca ABD’de ortalama saatlik kazançlar ve Michigan tüketici güven endeksi de açıklanacak. Almanya TÜFE verileri takip edilecek.



USDTRY 28,952, EURTRY 31,245 ve GBPTRY 36,457 seviyelerinde fiyatlanıyor.