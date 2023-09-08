Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Eylül 2023

Geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından paylaşılan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ardından, kredi derecelendirme kuruluşı Moody’s Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirme yaptı. Son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüş sinyallerinin alındığı yeni ekonomi patikasıyla ilgili açıklama yapan Moody's Analisti Dietmar Hornung, “Bu gidişat değişikliği açıkça kredi açısından olumlu. Ancak hala önemli belirsizlikler var.” İfadelerini kullandı. Türkiye’nin kredi notuna ilişkin istikrarlı bir görünüm olduğunu da sözlerine ekleyen Hornung, aşağı yönlü risk görmediklerini, ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmenin zaman alacağını söyledi. Kurumun Türkiye notu B3 yatırım yapılamaz seviyesinde ve görünümü durağan olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, TCMB’den faiz beklentisini yükseltti. Banka, Eylül ve Ekim aylarında toplam 1000 baz puanlık artış öngörüsünde bulundu. TCMB’nin sıradaki Para Politikası Kurulu Toplantı’sı 21 Eylül tarihinde gerçekleşecek.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP ile ilgili olarak yerli ve yabancı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın OVP’ye desteğinin tam olduğunu, bu konuda en ufak bir tereddüt olmadığını belirtti. Ayrıca Bakan Şimşek, sıkı para politikasının sadece faize yönelik olmayacağını, cari açığı artıran, enflasyonist baskıyı artıran, tüketim kalemlerinde yeniden dengelenmeye gideceklerini açıkladı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ise, belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaşma sürecine devam edeceklerini söyledi. Kur Korumalı mevduatlar ile ilgili de önemli mesajlar veren Gaye Erkan, KKM (kur korumalı mevduat) hesaplarının zaman içinde ağırlığının azalmasının ve sonra da devre dışı kalmasının gereklilik olduğunu ifade etti.



Almanya’da sanayi üretimi Temmuz ayında %0,8 geriledi. Böylece Almanya’da sanayi üretimi üç ay üst üste gerileme kaydetmiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %2,1 gerileme kaydedildi. Gerilemede sermaya ve tükerim mallarındaki düşüş etikili oldu. Sermaye malları üretimi %2,9, tüketim malları üretimi %1 geriledi.



Almanya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ifo Enstitüsü Almanya’ya yönelik yayımladığı son raporunda, Alman ekonomisinin bu yıl %0,4 oranında daralacağını tahmin etti. Kurum, 2024 yılı için büyüme beklentisini %1,5’ten yüzde 1,4’e indirdi. 2025 yılında ise büyümenin %1,2 olacağını öngördü. Yapılan değerlendirmede, şimdiye kadarki beklentilerin aksine, yılın ikinci yarısında muhtemelen bir toparlanma geçekleşmeyeceği ifade edildi. Yavaşlamanın devam ettiği belirtilen raporda, bu eğililim neredeyse tüm sektörlerde görüldüğü vurgulandı.



ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 234 bin beklentisine karşın 216 bin olarak açıklandı ve dört haftalık ortalama da 237 binden 229 bine geriledi. Son veriler ABD’de işgücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösteriyor.

Bugün Almanya tüketici enflasyonu verileri takip edilecek. Fitch Ratings’in Türkiye raporunu bugün yayımlaması bekleniyor. 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de G20 liderler zirvesi gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katılım gösterecek.



USDTRY 26,850, EURTRY 28,784 ve GBPTRY 33,560 seviyelerinde fiyatlanıyor.