Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Kasım 2022

ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasını makul bir olasılık olarak değerlendirdiğini söyledi. Ayrıca Hatzius, Euro Bölgesi'nde resesyonun yılın son çeyreğinde başlayacağı, İngiltere'de ise muhtemelen geçen çeyrekte başladığı tahmininde bulundu. Goldman Sachs, önümüzdeki 12 ay ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini %35 olarak görüyor. ABD ekonomisi 1. ve 2. çeyrek daralma yaşamış ve teknik resesyona girmişti. 3. çeyrek öncü verilere göre ise ABD ekonomisinde %2,6’lık bir büyüme görüldü.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva enflasyonda küresel çapta yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini, ancak enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceği tahmininde bulundu. Georgieva, enflasyonla mücadeleye atıfta bulunarak, “Eğer başarılı olmazsak ve enflasyon çıpalanırsa, büyümenin de temeli olan fiyat istikrarının çöktüğünü görebiliriz.” İfadelerini kullandı. ABD’de yıllık bazda enflasyon Eylül ayı verilerine göre %8,2 olarak açıklanmıştı. Perşembe günü Ekim ayı verileri yayımlanacak ve enflasyonun yıllık %8 seviyelerine yavaşlaması bekleniyor.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı nakit dengesini açıkladı. Hazine Ekim ayında 72,2 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 10 ayında açık 160,4 milyar TL oldu. Giderler içinde faiz ödemesi 59 milyar TL ile rekor yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya’da sanayi üretimi aylık bazda %0,6 ve yıllık olarak %2,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Böylelikle son 7 ayın en hızlı sanayi üretim artışı kaydedilmiş oldu.

Bugün Euro Bölgesi perakende satış verileri takip edilecek. Diğer yandan ABD’de ara seçimler gerçekleştirilecek. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile, 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için oy verilecek.



USDTRY 18,564, EURTRY 18,561 ve GBPTRY 21,335 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/11/2022 09:30