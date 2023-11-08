Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Kasım 2023

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini yayımladı. Hazine’nin nakit gelirleri 481 milyar 287 milyon lira, nakit giderleri 563 milyar 534 milyon lira oldu. Buna göre nakit dengesi 82,2 milyar TL açık verdi. Faiz dışı giderler 507 milyar 69 milyon lira, faiz ödemeleri ise 56 milyar 465 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 25 milyar 782 milyon lira açık verdi.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da sanayi üretiminde olumsuz tablo Eylül ayında da devam etti. Aylık bazda %0,1 gerileme beklenen sanayi üretiminde %1,4 düşüş görülürken, yıllık bazda gerileme %3,7 oldu. Üretim böylece dört ay art arda azalma kaydetti. Düşüşün en büyük nedeninin otomotiv endüstrisi kaynaklı olduğu belirtildi. Otomotiv endüstrisinde bir önceki aya göre %5’lik gerileme görüldü. Elektrikli ekipman imalatı eksi %4,4 ve ilaç sektörü eksi %9,2 ile sanayi üretimi performansında olumsuz etki yaratan diğer sektörler oldu. Çeyreklik bazda bakıldığında Almanya’da sanayi üretimi 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre %2,1 geriledi.



Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları aylık bazda %0,5 artış gösterirken, yıllık bazda %12,4 geriledi. Avrupa Birliğinde ise aylık bazda artış %0,6 olurken, yıllık bazda gerileme %11,2 oldu. ÜFE’de yıllık bazda en fazla gerileme %38,9 ile İrlanda’da görüldü. Bulgaristan eksi %32 ile ikinci sırada yer aldı. Güney Kıbrıs’ta aylık bazda %0,3 gerileme görülürken, yıllık bazda gerileme %2,9 oldu.



Avrupa Merkez Bankası Üyesi Robert Holzmann, AMB’nin enflasyon konusunda tetikte olması ve gerektiğinde faiz oranlarını yeniden yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirterek, faiz oranlarının yakın zamanda düşürülmeyeceğini söyledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Başkanı da yaptığı bir değerlendirmede AMB Üyesi Holzmann’a benzer ifadeler kullandı. IMF’nin Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kammer, erken faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak, Avrupa Merkez Bankası’nın mevduat faizinin önümüzdeki yılın tamamında rekor seviye olan %4’e yakın kalması gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası’nı faizleri çok erken düşürmemesi konusunda uyaran Kammer, böyle bir adımın daha sonra daha da maliyetli bir politika sıkılaştırması gerektireceğini belirtti.



Avrupa’daki ekonomik gidişata göre daha iyi bir konumda görünen ABD tarafında da yetkililerden faizlerle ilgili değerlendirme geldi. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, politika yapıcıların enflasyonla mücadeleyi henüz kazanamadıklarını ve gerekirse daha fazla sıkılaştırmayı değerlendireceklerini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de, enflasyon konusunda ilerleme sağlandığını, ancak hala yapılması gerekenler olduğunu söyledi.





Uluslararası Para Fonu (IMF) Çin ile ilgili büyüme beklentisini yükseltti. IMF, Çin in 2023 büyüme beklentisini %5’ten %5,4’e çıkarırken, 2024 büyüme tahminini ise %4,2’den %4,6’ya çıkardı. IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath yaptığı açıklamada, “Yetkililer emlak piyasasını desteklemek için çok sayıda memnuniyet verici tedbiri uygulamaya koydu. Ancak geçiş sürecinde daha hızlı bir toparlanma ve daha düşük ekonomik maliyetler sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç var.” İfadelerini kullandı. Kovid-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilen sıkı karantina uygulamaları ve ardından 2021 yılında emlak devi Evergrande ile başlayan emlak sektöründeki kriz, Çin ekonomisini etkisi altına almıştı.

Bugün Almanya TÜFE ve Euro Bölgesi perakende satış verileri takip edilecek. FED Başkanı Jerome Powell’in bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz gün 28,640 ile rekor tazeleyen USDTRY anlık olarak 28,500 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 30,464 ve GBPTRY 34,995 seviyelerinde fiyatlanmakta.