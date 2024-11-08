Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Kasım 2024

Dün ABD seçimi sonrası sakin hayata geri dönüş yapan Türkiye piyasaları TCMB ve BDDK istatistiklerini karşıladı. 1 Kasım haftasına ilişkin rakamlara bakıldığında KKM hesaplarından 36 Milyar 397 Milyon TL tutarında azalış yaşandığını, TCMB’nin brüt döviz rezervlerinin ise 499 milyon dolar azalırken, Altın rezervlerinde 720 milyon dolar tutarında artış gerçekleştiğini gördük. Yurt dışı yerleşikler, 4 hafta sonra 110.1 milyon dolar tutarında hisse senedi alım yaparken, DİBS Kesin Alım Pazarında da 621.7 milyon dolar tutarında alış yaparak ileriye dönük Sermaye piyasasında hareketlenmenin başlayabileceğine dair iyimser bir tablo çizilmesine yardımcı oldu.

Trump’ın başkan seçilmesi ardından borsada başlayan olumlu hava dün de devam etti. BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 11 puan civarında pozitif başladı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izlediğimiz endekste, kapanışa doğru Bankacılık hisselerine gelen alımların etkisiyle, %0,95 oranında yükselişle 8.946,13 seviyesinde noktaladık. İşlem hacmi 80,0 milyar TL civarında gerçekleşirken, yükselişe en fazla etki eden şirket hisseleri ise; Turkcell, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu. Türk Lirası’na baktığımızda ise dün günü yatay kapayan USDTRY’nin bugün sabah itibariyle seçim öncesi seviyeler olan 34.30lu seviyelere geri geldiğini görüyoruz. EURTRY Avrupa’daki siyasi baskılar dolayısı ile toparlanmakta zorlanan Avro’nun baskı altında kalmasıyla 37 seviyelerinde işlem görürken GBPTRY ise yine geçen haftanın seviyeleri olan 44.51 seviyelerine ulaşmış durumda.

Dün dışarıda takip edilen en önemli konu başlığı FED faiz kararı idi. FED beklentilere paralel 25 baz puanlık indirime giderek politika faiz aralığını 4,50-4,75’e çekti. Karar metninde merkez bankasının enflasyon hedefine doğru ilerleme kaydettiğine değinilirken metin %2’lik enflasyon hedefine yaklaşırken daha fazla güven verici veri karşılanması gerektiğine yer vermedi. İstihdam piyasasına ilişkin ise iş gücü piyasasının sene başından bu yana gevşediğini ancak işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğine değinildi. Powell ise açıklamalarında ekonominin sağlam bir şekilde genişlemeye devam ettiğini söylerken tüketici harcamalarındaki büyümenin gücüne dikkat çekti. Enflasyon hakkında %2’lik hedeflerine biraz daha yaklaştıklarını belirtirken çekirdek enflasyonun yüksek kaldığını söyledi. Faiz kararlarının ise toplantı bazında değerlendirileceğini yineledi ve Aralık ayında bir indirim olup olmayacağına dair bir ip ucu vermekten çekindi. Ayrıca başkan Powell, Trump yönetiminden beklenen enflasyonist politikaların önümüzdeki süreci nasıl etkileyeceğine yönelik soruya bu durumun zaman alacağı, dolayısı ile yakın zamanda izlenen faiz patikasına etki etmeyeceği şeklinde yanıt verdi. 2018 yılında Trump Yönetimi tarafında başkanlık koltuğuna getirilen Powell’a, Trump’ın kendisinden istifa etmesini istemesi durumunda ne yapacağı yönünde gelen soruya ise istifa etmeyeceği şeklinde bir karşılık vererek konuşmasını tamamladı.

ABD tarafında politik değişim rüzgarları Avrupa tarafını da etkilemiş durumda. Trump’ın seçilmesi ardından Almanya Başbaşkanı Scholz maliye bakanını görevden alarak erken seçime Zemin hazırlayarak ülkedeki iktidar koalisyonunu çöküşe uğratmıştı. Buna karşılık dün çıkan haberlerde Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CSU) Partisi lideri Merz, gelecek hafta güven oylaması yapılması çağrısında bulunarak siyasi krizi yeni bir boyuta taşımış oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde yaşanan bu gelişme ve Trump’ın Avrupa’dan ithal edilecek mallara %10 gümrük vergisi getirme planları Avro para birimi için önümüzdeki günlerde baskı yaratmaya devam edebilir.

Seçim sonrası ve Fed öncesi beklentilerle Dolar endeksi günü düşüş yaşayarak tamamladı. 105.155 seviyesinden günü açan endeks günü %0,55 oranında kayıpla 104.50 seviyesinden kapadı. EURUSD seçim sonrası Ameirkan dolarına karşı en fazla değer kaybeden para birimi olurken, dün tüm para birimleri kayıplarının büyük bir kısmını toplarken Avro bu konuda bir miktar geride kaldı. %0.6lık bir primlenme yaşayarak günü 1.08 sınırında tamamlayan parite bugün sabah açılışta 1.078 seviyesinde fiyatlanmakta. Altın ve gümüş de seçim arifesinde yaşadıkları kayıpların bir kısmını toparlayarak günü 2,713 usd/ons ve 32.12usd/ons seviyesinden tamamladılar.

Türkiye’de TCMB’nin açıklayacağı 4. Enflasyon raporunu izleyeceğiz. Yurt dışı tarafta ise ABD’de Michigan beklentileri izlenecek.