Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Mart 2024

Avrupa Merkez Bankası (AMB) son toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutarken, AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından çıkan sinyaller sonrası AMB yetkililerinden de yeni mesajlar geliyor.

Avrupa'nın şahin isimlerinden biri olarak bilinen Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel yetkililerin yaz arasına girmeden önce faizleri düşürebileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirmek için gerekli güven seviyesine uzak olmadıklarını söyledi. Beklentileri aşan Ocak ayı verisinin ardından gözler şubat ayı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Küresel hisse senedi endeksleri yetkililerden gelen güvercin mesajların ardından Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin yaklaştığı yönündeki beklentilerin artmasıyla yükseldi.

Asya-Pasifik piyasaları ise , ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun destek sinyali vermesi halinde faiz indirimlerinin çok uzak olmayabileceği yönündeki yorumunun ardından yükseldi.

Piyasalar yeni işlem gününde ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini takip edecek.

Petrol, Kanada ham petrolünü ABD'ye taşıyan önemli bir kanal olan Keystone boru hattında hizmetlerin kısa süreliğine durdurulmasının ardından yükseldi.

Brent vadeli işlemleri Perşembe günü değişmeden tamamlandıktan sonra varil başına 83 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü yüzde 0,8 kadar kazanç elde ederek 79 doların üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim-Aralık 2023 dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artan hanehalkı serveti, 2022'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 8'lik artış kaydetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek. Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri en önemli konu başlığı olacak. Ayrıca, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamına ilişkin son durum da görüşülecek.

Döviz kurlarında yeni zirve, USD/TL 31.954, EUR/TL 34.980, GBP/TL 40.929