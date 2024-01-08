Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Ocak 2024

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de katıldı. Görüşmede, Gazze’deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yaptığı son değerlendirmede, Türk Lirası’nın 2024 yılında beklendiği kadar değer kaybetmeyebileceği tahmininde bulundu. Değerlendirmede, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın, 2024 yılında TL’deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceği öngörüldü.



Euro Bölgesi Aralık ayı öncü verilere göre bölgede tüketici enflasyonu yılı yukarı yönlü bir hareketle tamamladı. Yıllık bazda TÜFE Kasım ayında %2,4 seviyesindeyken, Aralık ayında %2,9 oldu. Aylık bazda artış ise %0,2 olarak açıklandı. Enflasyona en fazla katkı %6,1 ile gıda alkol ve tütün ürünlerinden geldi. İkinci sırada %4 ile hizmetler yer alırken, üçüncü sırada %2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri yer aldı. Aralık ayı öncü veriler göre bölgede en yüksek yıllık enflasyon %6,6 ile Slovenya’da görüldü. İkinci sırada %5,7 ile Avusturya yer alırken, üçüncü sırada %5,4 ile Hırvatistan yer aldı. Güney Kıbrıs’ta yıllık TÜFE %1,9 oldu.



ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 170 bin beklentisine karşın 216 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise %3,7 ile ayni kaldı. Devlet, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, kamu sektörlerinde ve inşaatta istihdam artmaya devam ederken, nakliye ve depolamada azaldı.



Bugün Türkiye’de hazine nakit dengesi, Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, işsizlik oranı ve perakende satış verileri takip edilecek.



USDTRY 29,889, EURTRY 32,742 ve GBPTRY 38,035 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

