Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Ocak 2025

Dün Türkiye adına önemli bir veri dağılımı bulunmazken borsa tarafında BIST-100 endeksi güne yatay bi seyirde başladı, seans kapanışa doğru satıcılı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 1.13 düşüşle 9,972 seviyesinden kapadı.

Avrupa tarafında 20 ülkede enflasyon, Kasım ayındaki yüzde 2.2'den geçtiğimiz ay 2.4'e çıktı. Enerji ve yiyecek rünlerinin çıakrtılarak hesaplanan çekirdek enflasyonda ise yüzde 2.7 gerçekleşti. Artışlarda temel neden olarak hizmet ve enerji fiyaltarı görülüyor. Özellikle Rusya'dan doğal gaz tedarikinin kesilmesinin ardından ilerleyen aylarda enerji fiyatlarının etkisinin daha da artması bekleniyor. Bir diğer neden olarak ise avrupa tarafında değer kaybeden para biriminin etkisi fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya başlaması görülebilir.

ABD hizmet sektörü faaliyetleri Aralık ayında büyüdğü görüldü. Kaynak Yönetim Enstitüsü tarafından ABD’de olan güçlü taleb ile birlikte Aaralık ayında endekste artış görüldü. Kasım ayında başkan seçilen Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından vergi indirimleri ve daha çok üretim ortam umutlarıyla canlandı. Ancak, ithal mallara daha yüksek tarifeler ve toplu sınır dışı etmeler gibi göreve gelen Trump yönetiminin diğer politika taahhütlerinin enflasyonu körükleyebileceği ve büyümeyi engelleyebileceği yönünde endişeler var. Sanayi kısmında genişlemelerin ardından FED’in faiz indirme gibi üzerinde baskı hissetmeyeceği bir ortam oluşmuş oldu. ABD borsalarında düüşüşün yaşandığı görüldü.

Önemli kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, ABD için yayımladığı raporda bütçe açıklarının ve artan borç yükünün dikkat çekerek ABD’nin mali zorluklarla karşılacağı açıkladı. Bunun yanında Fitch, 2025 ve 2026 yıllarında bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7.5'ini aşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Dün açıklanan ABD Ticaret Dengesi ile ilgili son raporda 78.2 milyar dolarlık bir açığa işaret etti. Bu rakam, tahmin edilen 78.3 milyar dolarlık açıktan biraz daha iyi olsa da, bir önceki rakama kıyasla hala açığın büyük olduğu görülüyor.

Ham petrol fiyatı 75 Brent petrol fiyatı 77 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2.650 dolar düzeyinde seyrediyor. ABD’de dün açıklanan petrol stoklarının beklneneden daha fazla azaldığı görüldü. Bu haberin devamında petrol fiyatlarında artış görüldü. Kripto para piyasasında Bitcoin’in fiyatı ise 96 bin dolar civarında işlem görüyor.

Döviz kurları tarafında USD/TRY 35.35, GBP/TRY 44.19 ve EUR/TRY 36.62 paritelerinde dalgalanmalar devam ediyor.