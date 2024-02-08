Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 08 Şubat 2024

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) güncel enflasyon raporunu yayımladı. 38 ülkenin üye olduğu OECD’deki yıllık enflasyon, art arda üç ay süren düşüşlerin ardından Kasım 2023’teki %5,8 seviyesinden Aralık 2023’te %6’ya yükseldi. 14 OECD ülkesinde artışlar kaydedilirken, 21 ülkede enflasyon geriledi ve geri kalan 3 ülkede ise sabit kaldı. Türkiye dışındaki tüm ülkelerde enflasyonun %10’un altında olduğu vurgulandı. Gıda ve enerji hariç enflasyon (çekirdek enflasyon) OECD genelinde Aralık ayında %6,7 ile genel olarak istikrarlı seyrettiği ve manşet enflasyonun 0,7 puan üzerinde kaldığı belirtildi. OECD’de gıda enflasyonundaki düşüş, son aylara kıyasla yavaşladı ve Kasım ayındaki %7,1’in ardından Aralık ayında %6,7 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 31 OECD ülkesinde gıda enflasyonunda düşüş kaydedildi. OECD’de enerji enflasyonu art arda sekiz ay boyunca negatif kaldı. 2023 yılında OECD enflasyonu, 2022 yıllık ortalamasının yaklaşık 2,5 puan altında kaldı (%9,5’e kıyasla %6,9). Bu durumun, esas olarak enerji deflasyonunun etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı (2022’deki %29,6'ya kıyasla 2023’teki yıllık ortalama eksi %0,9). OECD gıda enflasyonu ise 2023 yılında 2022 seviyesinin altında kaldı, ancak %10’un üzerindeki seyrini sürdürdü. Buna karşılık, OECD çekirdek enflasyon 2023’te 2022’ye göre daha yüksek kaldı (2023’te %7 ve 2022’de %6,7) ve 1990’dan bu yana en yüksek yıllık ortalama oranına gördü.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Avrupa’nın en büyük ekonomisinde sanayi üretimi Aralık 2023’te bir önceki aya göre %1,6 düştü. Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmada, üretimin Ekim-Aralık 2023 döneminde önceki üç aya göre %1,8 daha düşük olduğu belirtildi. 2023 yılında üretimin, takvim etkilerinin ayarlanması sonrasında 2022 yılına göre %1,5 daha düşük olduğu belirtilirken, en büyük düşüşler enerji yoğunluklu sanayi dallarında ve enerji üretiminde kaydedildi.



Geçtiğimiz gün FED Başkanları’nın açıklamaları ön plana çıktı. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari bir TV kanalına yaptığı açıklamada, sonbaharda enflasyonun %2’ye indiğini görmek istediklerini ve bu sene 2 veya 3 faiz indiriminin uygun olabileceğini söyledi. Boston FED Başkanı Susan Collins ise gerçekleştirdiği bir konuşmada, “Şu anda para politikası iyi bir yerde. Verileri ve görünümü yakından takip ediyoruz. Ekonomiye olan güvenimiz arttıkça yıl sonuna doğru para politikasında gevşemek uygun olabilir.” İfadelerini kullandı. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin ise, “Dürüst olmak gerekirse, benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum.” Açıklamasını yaptı. ABD Merkez Bankası’nın sıradaki faiz kararı 20 Mart tarihinde açıklanacak. FED Başkanı Jerome Powell’in son yönlendirmeleri neticesinde bu tarihte bir faiz değişikliği beklenmiyor. Piyasalar ağırlıklı olarak FED’in yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlayacağını tahmin ediyor.





Avrupa Bölgesi’nden ise açıklama Isabel Schnabel’den geldi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, düşük borçlanma maliyetlerinin Euro Bölgesi’nin durgun ekonomisini yeniden canlandırabileceğini, ancak enflasyonun da yeniden alevlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Financial Times’a konuşan Schnabel, “Sabırlı ve temkinli olmalıyız, çünkü tarihsel deneyimlerimizden de biliyoruz ki, enflasyon yeniden alevlenebilir. Önemli bir ilerleme kaydettik ve bu iyi bir haber. Ancak henüz o noktada değiliz.” İfadelerini kullandı. Bölgede tüketici enflasyonu Ocak ayı öncü verilerine göre yıllık bazda %2,8 seviyesinde bulunuyor.



Bugün TCMB yılın ilk enflasyon raporunu yayımlayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın da Başkan olarak ilk enflasyon raporu olacak. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 30,602, EURTRY 33,006 ve GBPTRY 38,664 seviyelerinde fiyatlanıyor.