Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos tarihinde Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin Suriye’ye olası yeni bir harekatı ve geçtiğimiz hafta imzalanan tahıl koridoru anlaşması konularının öne çıkması bekleniyor.

Bugün piyasaların ana gündeminde ABD Merkez Bankası faiz kararı yer alacak. Özellikle benzin ve gıda fiyatları ile yükselen ve %9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu dizginleyebilmek için FED, Mart ayından bu yana 3 toplantısında da faiz artışına gitti. Son toplantısında 28 yılın en büyük faiz artışını yaparak 75 baz puan faiz yükselten bankanın, bugün de 75 baz puan artış yapacağı tahminleri ağır basıyor. FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceğini belirtmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini düşürdü. Kuruluş, 2022 küresel büyüme tahminini %3,6'dan %3,2'ye çekerek dünya ekonomisinin yakında tam bir resesyonun eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu. ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini %3,7'den %2,3'e çeken IMF, Euro Bölgesi için büyüme beklentisini de %2,8'den %2,6'ya indirdi. Türkiye büyüme beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi. Türkiye için 2022 büyüme beklentisi 1,3 puan artışla %4 olarak tahmin edildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Öte yandan Bloomberg’in Rus yönetimine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya Avrupa’nın kış aylarını geçirebileceği stok seviyelerine ulaşmasını engellemek amacıyla gaz akışını minimumda tutmayı planlıyor. Rusya yaptığı açıklamalarda yaşanan kesintiler için türbin bakımlarını veya kayıp evraklar gibi sorunları öne sürse de, Rusya’nın gaz kesintilerini Avrupa’nın yaptırımlarına karşı bir silah olarak kullandığı değerlendiriliyor.

ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Perşembe günü bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.



USDTRY 17,858, EURTRY 18,122 ve GBPTRY 21,526 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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27/07/2022 08:36