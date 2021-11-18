Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

TCMB faiz kararını bugün TSİ 14:00’te açıklayacak. Kritik karar öncesi TL’deki sert düşüş devam ediyor.

Dün AK Parti Grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası TL’deki değer kaybı hızlandı. Erdoğan: “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim.” diye konuştu. USDTRY dün kapanışı 10,630 seviyelerinden yaptı. Bugün itibariyle 10,750 seviyelerinde piyasada fiyatlanan USDTRY’nin erken saatlerde 10,970’lere kadar çıktığı görülüyor. Türkiye ve yabancı piyasalardan gelen açıklamalara baktığımızda genel beklenti 100 baz puan indirim olacağı yönünde.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Ekim’de %4,1 olarak ölçüldü. Aylıkta ise %0,8 artış gerçekleşti. Bu dönemde, enflasyon artışına en fazla katkı %2,21’le enerjiden geldi. Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008’den beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'de enflasyondaki yükseliş ivmesi Ekim'de de devam etti. Ekim'de ülkede tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,1 arttı. Yıllıkta ise %4,2 artış kaydetti. Böylelikle İngiltere enflasyonunda son 10 yılın zirvesi görülmüş oldu.

Günün en önemli verisi TCMB faiz kararı olacak. Karar öncesi USDTRY 10,750, EURTRY 12,220 ve GBPTRY 14,550 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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18/11/2021 08:51