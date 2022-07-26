Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir TV programında enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ulaştırma grubunu doğrudan, diğer grupları ise dolaylı olarak olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki Şubat ve Mart ayı itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız.” İfadelerini kullandı.

Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Başkanlığında 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır.” İfadelerine de yer verildi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed’in enflasyona karşı mücadelesine güveninin tam olduğunu ve ABD ekonomisinde geniş çaplı bir resesyon yaşanacağına dair şu an için herhangi bir işaret görmediğini belirtti.



Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’de Perşembe günü açıklanacak büyüme verilerini resesyon olarak nitelendirmeyeceklerini söyledi. Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor." Açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." Açıklamasını yaptı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin birkaç gün içinde hareket etmesini beklediklerini söyledi. Diğer yandan Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya yaptığı füze saldırısı sonrası, ABD’nin anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılabilmesi için bir B planı üzerinde çalıştığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price konu ile ilgili yaptığı açıklamada, buna B planı denemeyeceğini, ihracat seviyesini artırmak için başka yollara ihtiyaç olacağını belirtti.

USDTRY 17,844, EURTRY 18,251 ve GBPTRY 21,531 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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26/07/2022 08:53