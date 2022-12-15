Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırarak %4,50 seviyesine çıkardı. FED son 4 toplantısının her birinde 75 baz puan faiz artışına gitmişti. ABD’de geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon verisi beklentilerin altında gelmiş ve enflasyonda en kötünün geride kalmış olabileceği yorumları yapılmıştı. FED üyeleri 2022 yılı için büyüme beklentisini %0,2’den %0,5’e yükseltirken, 2023 yılı için beklenti %1,2’den %0,5’e düşürüldü.



FED Başkanı Jerome Powell, kararın ardından açıklamalarda bulundu. Enflasyonun uzun vadeli hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirten Powell, Ekim ve Kasım aylarının fiyat artışları ivmesinde azalmaya işaret ettiğini, ancak enflasyonun kalıcı şekilde aşağı gittiğine ikna olmaları için daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu söyledi. “Federal fonlama faiz oranını önümüzdeki yılın sonunda % 5,1 olarak öngörüyoruz.” İfadelerini kullanan Powell, “Enflasyonda %2'ye doğru gerilemeden emin olana kadar faiz indirimleri söz konusu değil.” Açıklamasını yaptı.



İngiltere’de tüketici enflasyonu beklentilerin altında geldi. Aylık bazda %0,6 beklentisine karşın %0,4 açıklanan TÜFE, yıllık bazda ise %10,9 beklentisine karşın %10,7 olarak açıklandı. Böylece Ekim ayında yıllık bazda %11,1 seviyelerini gören enflasyon, 41 yılı zirvesinden gerilemiş oldu.



Avrupa Birliği kurumlarının, birliğin enerji alanında yeni yatırımlar yapması ve Rusya'ya bağımlılığın azaltılması için hazırladığı plan konusunda anlaşma sağladığı açıklandı. Buna göre, üye ülkeler, AB’nin Kovid-19 salgınının ardından kurduğu toplam 800 milyar euroluk kurtarma programından enerji alanındaki yatırımlarını finanse edebilecek.



Bugün Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları’nın faiz kararları takip edilecek. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, perakende satışlar ve sanayi üretim endeksi verileri açıklanacak.

USDTRY 18,636, EURTRY 19,861 ve GBPTRY 23,123 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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15/12/2022 08:54