Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Ağustos 2024

Haftanın sonuna yaklaşılırken dün Türkiye’de gözler TCMB’nin yayınladığı enflasyon raporunda idi. Temmuz ayında gelen hafif beklenti üzeri enflasyon verisi ardından yıl sonu tahminlerinde revizeye gidilip gidilmeyeceği merak ediliyordu. Açıklanan raporda TCMB 2024 yıl sonu tahminini değiştirmeyerek %38, 2025 için %14 ve 2026 için %9 olarak ayni şekilde bıraktı. Analistler enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmemesini faiz indirim sürecine hazırlık olarak yorumladı. TCMB değişikliğe gitmeme gerekçesi olarak ise talepteki yavaşlamanın ve enflasyondaki ana eğilimindeki iyileşmenin beklentilerinden daha yavaş gitmesine rağmen, yönetilen fiyatlardaki (elektrik, doağl gaz) beklentilerinden daha düşük gerçekleşmesini gösterdi. Piyasa son çeyrekte bir faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğini Ağustos ayı PPK toplantısının açıklama metninin satır aralarında arayacaktır. Ancak mevcut durumda faizin bir süre daha yatay kalması TL yatırımları cazip hale getirip değerini korumasına yardımcı olacaktır.

Raporda değinilen bir başka konu ise TL’de yaşanan likidite fazlası ve bunun sterilizasyonuna ilişkin atılacak adıma ilişkin oldu. Yapılan açıklamada “Diğer para piyasalarında işlem yapılabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar TCMB tarafından tamamlanmaktadır. Mevcut uygulamada, BPP’de sadece bankalardan sınırsız depo alım işlemi yapılabilirken, diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan da borç alma faizinden sınırsız olarak depo alımı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, yeni pazarlarda 9.30-15.30 saatleri arasında işlem yapılabilmesi banka dışı finansal kuruluşlarla işlem penceresini uzatarak sterilizasyon etkinliğini artırıcı bir unsur olacak.” Şeklinde ifadeler yer aldı

DÜn açıklanan verilerden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Temmuz'da eşik değer olan 50’nin üzerinde kalarak üst üste yedinci kez aylık bazda güçlendiğine işaret etti. 50,8 olarak gerçekleşen endeks, Haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydederken, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin Ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumunun Temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıklaması takip edildi. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın % 0,54, DİBS % 0,28 ve mevduat faizi (brüt) % 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,44 ve Amerikan Doları yüzde 2,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kur Korumalı mevduatlara ilişkin stopaj avantajının ortadan kaldırılması ile birlikte 2 Ağustos ile biten haftada rekor seviyede çıkış gözlemlendi. Son verilere göre 6 ayın en hızlı gerilemesi yaşanırken, KKM toplamı 67,7 milyar TL azalarak 1.8 trilyon TL’nin altına geldi. Yabancıların Sermaye piyasası işlemlerine dair veriler ise moralleri bozdu. Açıklanan rakamlara göre yabancılar 2 Ağustos haftasında 169,2 milyon dolarlık hisse satarken, 162,1 milyon dolarlık da DİBS satışı gerçekleştirdi.

Son olarak açıklanan TCMB YP rezerv verileri olumlu tarafta yer almaya devam etti. Brüt rezervler 150,4 milyar seviyesine yükselirken, net rezervler ise 51,4 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

BIST100’ün %0,74 oranında değer kazandığı günde Türk Lirası Amerikan dolarına karşı hafif değer kaybı yaşayarak günü 33.49 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.5540, EURTRY 36.636 ve GBPTRY 42.7940 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD tarafında dün açıklanan istihdam verileri büyük önem arz etmekteydi. Açıklanan veriye göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta neredeyse bir yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Bu durum, geçen haftaki hayal kırıklığı yaratan raporun ardından işgücü piyasasının çok hızlı soğuduğu yönündeki endişeleri hafifletti. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bin artış göstererek önceki haftaya kıyasla düşüş gösterdi.

Hafta başında Japonya’da yaşanan gelişmeler ve ABD’den gelen istihdam verilerinin resesyon endişelerine sebep olması ile yaşanan sert satış dalgası ardından Jponya’nın faiz artışlarını volatiliteye göre düzenleyceği açıklaması ve ABD’den gelen olumlu işsizlik maaşı başvuruları ardından sular duruldu. ABD hisse senetlerinde dün alımlar görülürken, VIX korku endeksi de 23,67 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi oldukça yatay bir günü geride bırakarak 103 seviyesinin hafif üzerinde günü tamamladı. GBPUSD İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi ardından yaşadığı düşüş ardından toparlanma sinyalleri veriyor. 1.26 seviyelerine sarkan parite, dün değer kazanarak 1.2750 seviyesinden günü tamamladı. Ay sonundan bu yana günü hep değer kayıplarıyla kapatan altın ve gümüş ise dün %1.26 ve %2 oranlarında yükselişle günü tamamladı. Gün kapanışında Altın’ın ons fiyatı 2,463 USd , Gümüş ise 27.5 seviyelerinde gerçekleşti.

Bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmamakta.