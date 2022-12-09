Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinin geçtiğimiz haftaya göre 1 milyar 535 milyon dolar artış gösterdiği açıklandı. TCMB verilerine göre geçtiğimiz hafta 79 milyar 766 milyon olan brüt rezervler, 2 Aralık ile sona eren haftada 81 milyar 301 milyon olurken, net rezervler 19 milyar 507 milyondan, 23 milyar 118 milyona yükseldi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel artarak 230 bin olarak gerçekleşti. İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam etse de, başvurularda yukarı yönlü bir bir grafik izlenmeye başladı.



ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Tasarıda geçtiğimiz gün açıklandığı gibi Türkiye’nin F-16 alımını şartlara bağlayan maddeler olmadan kabul edildi. Tasarının, bir sonraki aşama olan Senato Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştırılması bekleniyor.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs ekonomistlerine göre, küresel enflasyonun zirve yaptığına ilişkin genel kanının iyimser bir görüş olduğu ve 2023’te enerji ve emtia maliyetlerinde oluşabilecek potansiyel bir sıçrayışın gözardı edildiği belirtildi.

ABD Merkezli Banka Wells Fargo, küresel ekonomideki büyümenin 2022’ye göre 2023’te daha zayıf bir büyüme performansı göstereceğini ve %1,7 büyüme beklediklerini açıkladı. ABD ekonomisinin ise 2023 ortalarında ılımlı bir resesyona gireceği tahmin edildi.

Bugün ABD ÜFE verisi takip edilecek.

USDTRY 18,641, EURTRY 19,715 ve GBPTRY 22,863 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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09/12/2022 09:24