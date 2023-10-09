Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Ekim 2023

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta açıklanan ve 6 ayın en yüksek seviyesinden biraz gerileyen brüt rezevler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini söyledi. 29 Eylül haftasında brüt rezervlerin 3,3 milyar dolar düşüşle 122,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini hatırlatan Bakan Şimşek, bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğunu belirtti. İlave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini de belirten Bakan Şimşek, bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptıklarını ifade etti.



ABD’de tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında tarım dışı istihdam 170 bin beklentisine karşın 336 bin olarak açıklandı. Ağustos verisi 187 binden 227 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise Eylül ayında %3,8 ile bir önceki aya göre değişim göstermedi.



San Francisco FED Başkanı Mary Daly, işgücü piyasası ve enflasyonun soğumaya devam etmesi veya finansal koşulların sıkı kalması durumunda politika yapıcıların faiz oranlarını sabit tutabileceklerini söyledi. New York’ta bir etkinlikte konuşan FED Başkanı Daly, “İşgücü piyasasının soğuduğunu ve enflasyonun hedefimize geri döndüğünü görmeye devam edersek, faiz oranlarını sabit tutabilir ve politikanın etkilerinin işlemeye devam etmesine izin verebiliriz.” İfadelerini kullandı. Diğer yandan FED Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, enflasyonun %2’lik hedefe zamanında ulaşması için Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz oranlarını daha da artırmasının ve bir süre daha kısıtlayıcı bir seviyede tutmasının uygun olacağını düşündüğünü söyledi. ABD Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında iki olağan faiz toplantısı bulunuyor. Faiz kararları 1 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde açıklanacak.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, %2 enflasyon hedefine ulaşacaklarına güvendiğini söyledi. AMB’nin faiz oranlarını yeterince uzun süre korursa, enflasyonun %2 hedefine dönmesine yardımcı olacak seviyelerde olduğunu söyleyen Lagarde, “Enflasyon şu anda önemli ölçüde düşüyor. Enflasyonu %2’ye geri getirmek istiyoruz ve bunu başaracağız.” İfadelerini kullandı. Avrupa’nın doğal gaz rezervlerinin durumuna da değinen Lagarde, “Eylül itibariyle Avrupa'nın gaz rezervlerinin %90’ından fazlası doldu, bu da kışı çok daha güvenle karşılamamızı sağlıyor.” İfadelerini kullandı.



Almanya’da Temmuz ayında revize edilmiş veri ile %11,3 sert gerileme kaydeden fabrika siparişleri Ağustos ayı verilerine göre %3,9 artış gösterdi. Ağustos 2023’te yeni siparişlerdeki keskin artışın bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin üretimindeki %37,9’luk artıştan kaynaklandığı belirtildi. Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre yıllık bazda fabrika siparişleri %4,2 azaldı. Üç aylık karşılaştırmada ise, yeni siparişlerin Haziran-Ağustos 2023 döneminde, önceki üç aya göre %4,9 daha yüksek olduğu ifade edildi.



Yeni haftada özellikle İsrail-Hamas geriliminin piyasalara etkileri yakından takip edilecek. Diğer yandan bu hafta Çarşamba günü FED’in Eylül ayına ilişkin toplantı tutanakları yayımlanacak. Perşembe günü ise ABD tarafında enflasyon verileri takip edilecek. IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarını 9-15 Ekim’de Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirecek.



USDTRY 27,700, EURTRY 29,266 ve GBPTRY 33,789 seviyelerinde fiyatlanıyor.