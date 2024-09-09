Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Eylül 2024

Geride bıraktığımız haftanın ana gündem maddeleri olan enflasyon, OVP açıklaması ve Fitch raporu genel anlamda Türkiye’nin ekonomisi ve para politikası bakımından iyimser yönde gidişata işaret ederken, özellikle Cuma günü piyasa kapanışı sonrası gelen Fitch raporu Türk Lirası açısından oldukça pozitif etki yarattı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek notu BB-‘ye çıkarırken not görünümünü ise Durağan olarak açıkladı. Merkez bankası Döviz rezervlerine ilişkin yaptığı açıklamada azalan dolarizasyon, döviz talebi, sermaye girişleri gibi etkilerle rezervlerin 149 milyar dolara , net rezervlerin de 41 milyar dolara yükseldiği ifade edilirken rezerv kompozisyonunun güçlendiğine de değinildi. Fitch’in raporunda yer verdiği uyarı niteliğindeki açıklamada ise Türkiye'nin yakın tarihi, en üst siyasi seviyelerde düşük faiz oranlarına olan güçlü inanç ve çıkar grupları ile lobi gruplarının potansiyel direnci göz önüne alındığında, politika geri dönüşleri riskinin hala mevcut olduğu belirtildi. Söz konusu risklere ragman raporda ayrıca mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiği de vurgulandı. İleriye dönük projeksiyonlara baktığımızda Fitch enflasyonun 2024'ü %43'te tamamlamasını bunun da yıl için ortalama %59,5 seviyesinde enflasyona denk geleceğini öngörürken büyümenin ise 2024'te %3,5'e ve 2025'te %2,8'e düşmesini beklediklerini ifade ettiler.

Fitch raporu ardından yorumlarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 3 derecelendirme kuruluşundan da not artırımı almayı başaran tek ülke olduklarını vurgularken, Ticaret bakanı Bolat ise makroekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmenin uluslararası arenada da kabul gördüğüne bir işaret olduğunu belirtti.

Küresel risk iştahındaki düşüşün de etksiyile BIST100 haftayı %0.6 değerinde kayıpla tamamladı. Ancak Cuma günü piyasa kapanışı sonrası gelen Ficth açıklamalarının da etkisiyle hisse senedi piyasasının haftaya alımlarla başlaması beklenmekte. USDTRY Cuma gününü 34 seviyesinin altında 33.9850 seviyesinden tamamlarken bu sabah açılışta 34.01 seviyesinden fiyatlanmakta. EURTRY bu sabah açılışta Cuma günü kapanıştaki 37.71 seviyesinin altında 37.6740 seviyesinden fiyatlanırken GBPTRY ise 44.6240 seviyesinden fiyatlanmakta.

Yurt dışından gelen veri açıklamalarına baktığımızda Almanya’dan sanayi üretimi oranının aylıkta %0.3 daralma beklentisine karşın %2,4 daralmaya işaret ettiğini, dış ticaret dengesinin ise 21 milyar eur beklentiye karşın 16.8 milyar eur seviyesinde geldiğini gördük. Diğer taraftan Avrupa bölgesinde açıklanan büyüme verisinde de olumsuz veri akışının devamı gözlemlendi. 2. Çeyrek için açıklanan büyüme rakamı %0.3 beklenirken %0.2 olarak gerçekleşti.

Avrupa tarafında veri bakımından kötümser bir tabloya şahit olurken Amerika tarafından gelen istihdam verileri de olumsuzluğa katkı koymaya devam etti. Tarım dışı istihdam rakamı 160bin beklentiye kıyasla 142bin seviyesinde gelirken özel sektör istihdam rakamı ise 118nin ile yine beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı %4.2 ile beklentileri karşılarken ortalama kazanç rakamı ise yıllıkta %3.8 ile olumlu tarafta kalan tek veri oldu. Yapılan yorumlarda işsizlik oranının son beş ayın ilk düşüşü olan %4,2'ye gerilemiş olsa da, bunun büyük ölçüde geçici işten çıkarmaların tersine dönmesini yansıttığı ve işgücü piyasasının da sağlığı hakkında soru işaretleri yarattığı vurgulandı.

ABD istihdam piyasasından gelen kötümser veriler ardından ABD hisse senetleri günü ciddi kayıplarla tamamladı. S&P 500 günü %1.73 oranında düşüşle tamamlarken, teknoloji sektöründeki kayıpların etkisiyle Nasdaq ise %2,55 oranında düşüşe maruz kaldı..

ABD Tarım dışı istihdam verilerinin beklenti altında açıklanması ile birlikte tekrar öne çıkan resesyon riski ile beraber artan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında Dolar Endeksi gün içerisinde en düşük 100.583 seviyesini görmesinin ardından seans sonunda toparlanarak günü 101.18 seviyesinden tamamladı. Altın ve gümüş’te de satış baskısı yaşanırken altın günü 2,525 usd seviyesinden gümüş ise 28.26 seviyesinden tamamladı. Resesyon endişeleri ile birlikte sert satılan petrolde ise Ekim vadeli WTI petrol $68.8 destek seviyesini kırarak %1.61 kayıp ile $68.04 düzeyinden işlem görürken Kasım vadeli Brent petrol %1.8 düşüş ile $71.37 seviyesinden fiyatlandı.

Bugün piyasalarda etki yaratabilecek bir veri açıklaması bulunmuyor. Hafta geneline baklıdığında ABD’de açıklanacak enflasyon ve perakende satışlar verileri oldukça önemli olacak.