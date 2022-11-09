Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Kasım 2022

Cuma günü ABD’de açıklanan ve Fed’in faiz artışlarında yavaşlama beklentisini beraberinde getiren istihdam verileri ardından kendini gösteren risk iştahındaki artış Türkiye hisse senedi piyasasına da tesir etmiş durumda. 2 günde %2.5 civarında artış yaşayan borsa salı gün içinde 4,412 seviyesini test etmesine rağmen, gün sonuna doğru kazançların bir kısmını vererek günü 4,360 seviyesinden tamamladı. Borsa’da gözlemlenen pozitif havaya rağmen, Türk Lirası için ayni durum söz konusu olmadı. Salı günü Asya piyasasının açık olduğu günün ilk saatlerinde 18.45 seviyelerinden işlem gören USDTRY, gün içinde erken seçime dair açıklama beklentilerinin karşılanmaması ile birlikte yeniden 18.60 seviyelerine geri döndü. USD karşısında günü %0.6 değer kaybıyla tamamlayan Türk Lirası, Dolar endeksinde son günlerde yaşanan baskılanma sebebi ile değer kazanan EUR ve GBP karşısında ise sırasıyla %1.15 ve %0.96 değer kaybetti. Gün içinde takip edilen verilere baktığımızda Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki koşullarını ölçen İSO İhracat İklimi Endeksinin Eylül ayında açıklanan 48.8’in de altında 47.9 seviyesinde açıklandığını gördük. 3 ay ard arda 50 altında gelen veri ihracat ikliminde Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda bozulmaya işaret etti.

Yurt dışı tarafta gündemi meşgul eden en önemli konulardan bir tanesi ABD’deki ara seçimler oldu. Senato’nun bir kısmı, temsilciler meclisinin ise tamamının yenilenmesi için sandık başına giden ABD halkı oylarını daha önce olduğu gibi posta yoluyla da verebilecek. Posta yoluyla gelen oyların sayımının uzaması ve kesin sonuçların günler alması beklenmekte. Haber sitelerinden alınan son bilgilere göre Temsilciler meclisi yarışını Cumhuriyetçiler önde götürürken, Senatoda ise Demokratların küçük bir farkla yarışı önde götürdüğü belirtildi. Beklentilere paralel sonuçların alınması durumunda piyasalarda sınırlı bir etki görülmesi beklenmekte. ABD hisse senedi piyasalarında Cuma günkü veri sonrası başlayan olumlu hava seçim gölgesinde ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde ılımlıya dönmüş durumda. Öte yandan piyasaların dikkatini çeken bir diğer olay ise dün bitcoin’de yaşanan %16’lık düşüş oldu. Konu ile alakalı çıkan haberlerde kripto piyasasında yaşanan çöküşün sektörün ikinci büyük şirketi olan FTX’in likidite sıkıntısı yaratacak şekilde gelen para çekim talepleri ardından sektörün en büyük şirketi olan Binance tarafından aniden devralınması olduğu yer aldı.

Haber gündeminde yerini alan bir diğer önemli başlık ise Bundesbank Başkanı Joachim Nagel’ın faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği yönündeki şahin açıklaması oldu. Nagel ayrıca politika normalleşmesinin sadece borçlanma maliyetlerinde artış anlamına gelmediğini, bankanın bilançosunu da azaltmasını içeridiğini ilave etti. Bu açıklamarla birlikte değer kazanan EUR, USD karşısında yeniden 1 seviyesi üzerine gelmesi başardı.

Veri takvimine baktığımızda gün içinde piyasayı hareketlendirme etkisine sahip bir veri akışı bulunmamakta. Kurlar ise günün ilk işlem saatlerinde; USDTRY 18.5830, EURTRY 18.71 ve GBPTRY 21.4660 olacak şekilde karşımıza çıkmakta.

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09/11/2022 10:31