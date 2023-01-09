Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Ocak 2023

ABD’de tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Aralık ayı verilerine göre tarım dışı istihdam, 200 bin beklentisine karşın 223 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı da %3,7 olan beklentiden iyi geldi ve %3,5 oldu. Kasım ayında işsizlik %3,6 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında en çok konaklama, sağlık ve inşaat sektörlerinde istihdam sağlandığı açıklandı.



Tarım dışı istihdam verisiyle ilgili açıklama yapan Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, “İstihdam verisi gerçekten benim ortaya koyduğum görünümü değiştirmedi.” İfadelerini kullandı ve ekonominin yaz dönemindeki güçlü pozisyonundan yavaşlamasını beklediğini söyledi. Bostic, açıklanan veriler sonrası, 50 veya 25 baz puanlık bir faiz artırımı ile rahat olabileceğini belirtti. FED yılın ilk faiz toplantısını 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek.



ABD Kaynak Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayı verilerine göre sert bozulma göstererek 50 eşiğinin altına geriledi ve 49,6 olarak açıklandı. Endeks Kasım ayında 56,5 olarak açıklanmıştı. Yeni siparişler, istihdam ve tedarikçi teslimatları alt endeksleri de 50 değerinin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti.

Aralık ayı öncü verilerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon tek haneye geriledi. Aralık ayında Euro Bölgesi TÜFE yıllık bazda %9,2 olarak açıklandı. Aylık bazda ise %0,3 gerileme yaşandı. Ekim ayında yıllık bazda %10,6 ile zirve yapan tüketici enflasyonu, Kasım ayında gerilemeye başlamış ve %10,1 olarak açıklanmıştı. Enflasyondaki en büyük pay sahibi enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyondaki gerilemede etkili oldu. Enerjinin enflasyon içindeki payı Aralık ayında %34,9’dan %25,7’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde enflasyon gerileme eğilimine girse de, Avrupa Merkez Bankası’nın %2 hedefinin uzağında kalmaya devam ediyor.



Çin, Kovid-19 salgını çerçevesinde başlattığı sınır kontrol tedbirlerine son vererek, 3 yılın ardından sınır kapılarını dünyaya açtı.

Bugün Almanya sanayi üretim endeksi ve Euro Bölgesi işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 18,766, EURTRY 20,040 ve GBPTRY 22,814 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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09/01/2023 09:16