Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 09 Ocak 2024

İstanbul Sanayi Odası Aralık ayı Türkiye ihracat iklimi endeksi verilerini yayımladı. Kasım ayında 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, Aralık ayında 49,7’ye yükselse de 50 değerinin altında kalarak 5 ay üst üste negatif seyrini sürdürdü. Euro Bölgesi’nde devam eden ekonomik zayıflığın genel anlamda ihracat iklimini olumsuz etkilediği belirtilirken, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Avusturya’da ekonomik aktivitenin daraldığı, İspanya, İrlanda ve Yunanistan’ın ise büyüme bölgesinde yer aldığı belirtildi. Aralık ayında en hızlı büyüyen ekonominin ise Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve Türk imalat sektöründe ihracat artışının ana kaynaklardan biri olmaya devam ettiği açıklandı.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakakanlığı verilerine göre Aralık ayında Hazine’nin nakit gelirleri 546 milyar 701 milyon lira, nakit giderleri 749 milyar 163 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 715 milyar 506 milyon lira, faiz ödemeleri 33 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 168 milyar 805 milyon lira açık verirken, Aralık ayında nakit dengesinde 196 milyar 962 milyon liralık açık oluştu. 2023 yılının tamamında ise nakit dengesi 625,5 milyar lira açık verdi.



Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen, işletme ve tüketicilerin ekonomik duyarlılığını ölçen anket sonuçlarına göre, ekonomik güven endeksi Aralık ayında AB’de 1,8 puan artarak 95,6’ya, Euro Bölgesi’nde ise 2,4 puan artarak 96,4’e yükseldi. AB’de ekonomik duyarlılık göstergesindeki iyileşmenin, perakende sektöründe tüketiciler ve yöneticiler arasında artan güvenden kaynaklandığı belirtildi. Ticaret, hizmetler ve inşaat sektörlerinde güven artarken, sanayi sektöründeki güven büyük ölçüde değişmedi. İstihdam beklentileri AB’de ılımlı bir toparlanma gösterdi ve 0,5 puan artarak 102,4 oldu. Euro bölgesinde ise 0,1 puan artarak ile 102,8 oldu. Tüketici güven endeksi ise AB’de eksi 16, Euro Bölgesi’nde ise eksi 15,1 ile uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etti.



Almanya’da fabrika siparişleri Kasım ayı verilerine göre aylık bazda %1 artış beklentisine karşın %0,3 artış kaydetti. Yıllık bazda ise %4,4 düşüş görüldü. Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmaya bakıldığında ise yeni siparişlerin Eylül-Kasım 2023 döneminde, önceki üç aya göre %4,5 daha düşük olduğu görüldü. Büyük ölçekli siparişler hariç yeni siparişler Kasım 2023’te bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Geçici sonuçların revize edilmesinin ardından Ekim 2023’teki yeni siparişler, Eylül 2023’e kıyasla %3,8 azaldı.



ABD Merkez Bankası New York Şubesi tarafından gerçekleştirilen Aralık ayı Tüketici Beklenti Anketi’ne göre, bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi Ocak 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı. Medyan enflasyon beklentisi tüm vadelerde gerileyerek bir yıllık dönemde %3,4'ten %3’e geriledi. Üç yıllık vadede %3’ten %2,6’ya, beş yıl sonrası için ise %2,7’den %2,5’e geriledi.



Bugün Almanya sanayi üretimi, Euro Bölgesi işsizli oranı takip edilecek.



USDTRY 29,940, EURTRY 32,788 ve GBPTRY 38,141 ile tarihi yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmeye devam ediyor.