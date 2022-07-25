Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma geçtiğimiz Cuma günü BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun katılımıyla Türkiye’de Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

ABD’de İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında aylık bazda 0,4 puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de Hizmet Sektörü PMI ise Temmuz ayında geçen aya göre 5,7 puan azalarak 47'ye geriledi ve 26 ayın en düşük seviyesini gördü. S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, Temmuz ayına ait öncü PMI verilerinin ekonomide endişe verici bir bozulmaya işaret ettiğini belirtti. Büyük şirketlerin satın alma yöneticileri ile yapılan bu anketler, ekonomik aktivitenin gidişatına dair önemli bilgiler veriyor. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomik büyümesinin yavaşladığını ve resesyon riskinin olduğunu kabul ettiğini, ancak bir durgunluğun kaçınılmaz olmadığını söyledi. Yellen, "Bu, resesyonda olan bir ekonomi değil. Ancak büyümenin yavaşladığı ve bunun gerekli ve uygun olduğu bir geçiş dönemindeyiz.” İfadelerini kullandı.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagarde, "Enflasyonu hedefimize geri getirmek için gereken süre boyunca faiz oranlarını artıracağız." Açıklamasını yaptı. Euro Bölgesi’nde enflasyon %8,6 seviyelerinde seyrederken, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. AMB geçtiğimiz Perşembe günü 11 yılın ardından 50 baz puan faiz artışı yapmıştı.



Bu hafta takip edilecek en önemli gelişme ABD Merkez Bankası faiz kararı olacak. FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek ve karar 27 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Perşembe gün ise TCMB üçüncü enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirecek. TCMB yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle %23,2'den %42,8'e yükseltmişti.

USDTRY 17,790, EURTRY 18,142 ve GBPTRY 21,298 seviyelerinde yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



25/07/2022 09:01