Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

TCMB faiz kararına son bir gün kala TL’deki değer kaybı devam ediyor. 9,370 seviyelerini görerek yine tarihi zive yapan USDTRY, hafif bir geri çekilmeyle 9,300 dolaylarında fiyatlanmakta. Son günlerde ABD Dolar Endeksinin geri çekilmesine rağmen, USDTRY’deki yükseliş sürüyor. Sene başından bu yana USDTRY’nin %25 değer kazandığını görüyoruz. Gözler yarınki PPK toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıda 50-100 baz puan faiz indirimi yapılacağı konuşulsa da, TL’ye nefes aldırmak için bu toplantının es geçilme ihtimali de bulunuyor. Karar yarın 14:00’te açıklanacak.

AB Komisyonu, 2021 Türkiye Raporu'nu açıkladı. Raporda, "Türkiye ekonomisi oldukça ileri düzeydedir ancak raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ekonominin işleyişi ile ilgili ciddi endişeler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Bugün Türkiye’de önemli bir veri açıklaması bulunmazken, İngiltere Tüfe ve Üfe rakamları açıklanacak. Ayrıca Almanya Üfe ve Euro Bölgesi Tüfe verileri de takip edilecek.

Dün günü 9,301 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada 9,300 dolaylarında fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,832 ve GBPTRY kuru ise 12,835 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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20/10/2021 09:03