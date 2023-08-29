Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 banka arasında ihracatçılara yönelik yeni kredi paketinin devreye alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Şimşek, “2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz.” İfadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da, Ankara’da gerçekleştirdiği bir dizi toplantının ardından 2024’ü hedef göstererek, “2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz.” Açıklamasını yaptı.



Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 15 kurumun katılım gösterdiği anket sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2023’ün 2. çeyreğinde %4, tamamında ise %3,7 büyüyeceği tahmin edildi. Türkiye ilk çeyrek verilerine göre %4 oranında büyüme kaydetmişti. 2. çeyrek verileri Perşembe günü açıklanacak.



Geçtiğimiz gün Borsa İstanbul 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi ulaştırma, elektrik ve gıda sektörlerinin öncülüğünde %3,5’in üzerinde yükseliş kaydetti. BIST 100 kapanışını ise 7.940 seviyelerinde yaptı. Ençok kazandıran hisseler %10 ile Yayla Agro Gıda Sanayi (YYLGD) ve Alfa Solar Enerji (ALFAS) olurken, Tüpraş (TUPRS) %9,96, İş Bankası (ISCTR) %9,31 değerlendi.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Euro Bölgesi’nde faiz oranlarının yakın zamanda düşürülmeyeceği tahminini dile getirdi. Le Maire, enflasyonun Fransa ve Euro Bölgesi’nde inatçı bir şekilde yüksek olması nedeniyle, kısa veya orta vadede faiz indirimi şansı olmadığını söyledi. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu kapsamında konuşma gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını ve faiz oranlarının enflasyonu yavaşlatmak için gerekitği sürece yüksek kalması gerektiğini söylemişti. Ancak Lagarde, 14 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda faiz artışlarının devam edip etmeyeceğine dair bir mesaj vermedi. AMB son 9 toplantısının tamamında faiz artışı kararı alarak politika faizini %4,25 seviyelerine çıkardı. 31 Ağustos Perşembe günü Euro Bölgesi Ağustos ayı öncü enflasyon verileri açıklanacak. AMB’nin 14 Eylül toplantısına ilişkin çizgisi verilere göre netleşebilir.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Almanya’da GFK tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise CB tüketici güven endeksi ve JOLTS (iş imkanları ve personel değişim oranı) verileri takip edilecek.



USDTRY 26,534, EURTRY 28,725 ve GBPTRY 33,501 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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