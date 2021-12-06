Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyatları Kasım'da yıllık %21,31 arttı. Aylıkta ise %3,51 artış yaşandı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise %54,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Resmi rakamlar baz alındığında Türkiye Dünyadaki en yüksek 11'inci enflasyona sahip ülke oldu. Avrupada ise birinci sırada yer alıyor. Avrupa bölgesinde Türkiyeyi %10,9 ile Ukrayna, %10,5 ile Belarus takip ediyor

KKTC İstatistik Kurumu KKTC enflasyon rakamlarını açıkladı. KKTC’de enflasyon aylıkta % 5,52 ve yıllıkta %27,39 artış gösterdi.



Geçtiğimiz Cuma günü TCMB piyasalara 2. kez müdahale etti. TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Müdahalenin büyüklüğünün yaklaşık 300 milyon dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor. Müdahale sırasında 13,890 seviyelerinde olan USDTRY kuru, Cuma gününü 13,700 seviyelerinde kapattı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etti, not görünümünü ise "negatif" olarak bıraktı.

ABD'de tarım dışı istihdam Kasım ayında 210 bin kişi artışla, 550 bin kişi artış beklentisinin çok altında kaldı. İşsizlik oranının ise %4,6'dan %4,2'ye düştüğü görüldü. Bu oran pandemi başındaki %4,4 sonrası en düşük oran oldu.

Piyasada anlık olarak USDTRY 13,720, EURTRY 15,500 ve GBPTRY 18,165 olarak fiyatlanıyor.

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06/12/2021 08:59