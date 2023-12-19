Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Perşembe günü TCMB yılın son faiz kararını vermeden önce tahminler gelmeye devam ediyor. Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 24 kurumun katıldığı anket sonuçlarına göre medyan beklenti faizin 250 baz puan artarak %42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti %45 olurken, minimum beklenti ise %42,5 oldu. 20 kurumun 2024 yılı için faizde zirve tahmini ise %45 seviyesinde oldu. 17 kurum ise 2024 yılının sonunda politika faizinin %35 seviyesinde olmasını bekliyor. Faiz indirimlerinin başlayacağı tarih olarak ise 15 kurumdan 10’u 2024’ün 3. çeyreğine işaret etti.



Münih Merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü Aralık ayına ilişkin Alman iş dünyası güven endeksini yayımladı. Son aylarda yükseliş trendinde olan endekste gerileme görüldü ve Aralık ayında 86,4 değerini aldı. Endeks, Kasım ayında revize edilmiş haliyle 87,2 değerini almıştı. Şirketlerin mevcut işlerinden daha az memnun olduğu belirtilen raporda, 2024’ün ilk yarısına da şüpheyle yaklaştıkları belirtildi. Mevcut durum 89,4’ten 88,5’e gerilerken, beklentiler 85,1’den 84,3’e geriledi. İmalat sektöründe, güven endeksi gözle görülür biçimde düştü. Şirketler mevcut iş durumlarını önemli ölçüde daha kötü olarak değerlendirdi. Beklentileri de daha kötümserdi. İmalat sektörü eksi 13,8’den eksi 17,2 değerine geriledi. Hizmet sektöründe ise sonuçlar daha olumluydu. Hizmet sağlayıcıların mevcut işlerinden daha memnun olduğu belirtilirken, önümüzdeki altı aya ilişkin görünümlerinde daha az şüphe olduğunu bildirdiler. Hizmet sektörü eksi 2,5’ten eksi 1,7’ye yükseldi. İnşaat sektörünün 2005’ten bu yana en kötü bozulmayı yaşadığı belirtilirken, endeks eksi 29,5’ten eksi 33,1’e düştü. Ticaret sektöründe de görüntü pek parlak değildi. Şirketler mevcut durumlarını çok daha kötü olarak değerlendirirken, beklentilerinde karamsar kaldı. Perakendeciler için bu yıl tatil ticareti hayal kırıklığı yaratıyor notu düşüldü. Ticaret sektörü için güven endeksi eksi 22,2’den eksi 26,6’ya geriledi. Yeni yıl yaklaşırken Alman ekonomisinin zayıf kalmaya devam ettiği vurgulandı.



2023’ü geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde kurum ve ekonomistlerin 2024 tahminleri gelmeye devam ediyor. Bu tahminlerin başında da merkez bankalarının yeni yılda politika faizlerini ne zaman ve nekadar düşüreceği yer alıyor. ABD yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası da dahil olmak üzere merkez bankalarının, küresel enflasyon oranlarındaki düşüşe bir yanıt olarak daha erken ve daha derin faiz indirimleri uygulamaya hazır olabileceğini ön gördü. Goldman Sachs’ın baş ekonomisti Jan Hatzius, önümüzdeki dönemde arka arkaya üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti. İndirimlerin gelecek yılın ilk yarısında, muhtemelen Mart, Mayıs ve Haziran aylarında olabileceği tahmin eden Hatzius, bunun yanısıra yıl sonuna kadar iki ek kesintinin de olabileceğini belirtti.



Bir diğer değerlendirme San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’den geldi. Daly, bu yıl enflasyondaki iyileşme nedeniyle FED’in gösterge faiz oranındaki indirimlerin muhtemelen gelecek yıl uygun olabileceğini söyledi. “İnsanlara fiyat istikrarı sağlarken işlerini ellerinden almadığımızdan emin olmamız gerekli.” İfadelerini kullanan Daly, gelecek yıl gösterge faizde 75 baz puanlık bir indirim olsa bile, para politikasının hala oldukça kısıtlayıcı olacağını söyledi.

Bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri ön planda olacak.



USDTRY 29,065, EURTRY 31,780 ve GBPTRY 36,778 seviyelerinde fiyatlanıyor.