Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel olarak 100 baz puan indirim yapılan toplantıda; “Para Politikası Kurulu'nun sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceği” belirtildi. Bu açıklama Aralıkta da faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Dünkü faiz indirimiyle birlikte TCMB politika faizi %15 seviyesine çekilmiş oldu. Dikkat çeken noktalardan biri ise kararın 5 dakika gecikmeli açıklanması oldu. Yapılan açıklamada gecikmenin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Karar öncesi hafif gerileme yaşayan döviz kurları ise kararın ardından yeni tarihi zirvelerini gördü. Dün USDTRY 11,300 seviyelerine kadar çıktı. EURTRY 12,800 ve GBPTRY 15,240 seviyelerini gördü. Piyasalar, küresel gelişmeler ve yurt içi göstergelerle uyuşmayan para politikasının TL varlıklara daha fazla zarar vereceği görüşünde.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin 2022 yılı ikinci çeyreğinde faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı. TCMB'nin Aralık'taki toplantısında ise 100 baz puan daha indirim yapacağını öngörüyor. Diğer bir ABD’li yatırım bankası JP Morgan ise Aralık ayı yönlendirmesinin bu yıl bir faiz indirimi tahminine yol açabileceğini, ancak TCMB’nin piyasa volatilitesi karşısında kararını değiştirebileceğini belirtti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice; enflasyon beklentilerinin çoğu ekonomide genel olarak sabitlendiğini vurguladı, "Ancak arz kesintileri devam ederse veya enflasyon beklentileri bozulursa, enflasyon daha kalıcı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.



ABD’de işsizlik maaşı başvuruları yedinci haftada da düştü. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre 13 Kasım’da sona eren haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı bin azalarak 268 bin oldu. Bu, Mart 2021’den beri en düşük seviye olarak kaydedildi.

Türkiye’de bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satış verileri takip edilecek.

Dün 10,450 – 11,300 arası dalgalanan USDTRY günü 11,030 seviyelerinde kapattı. Bugün ise anlık olarak piyasada 11,080 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 12,580 ve GBPTRY 14,930 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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19/11/2021 09:08