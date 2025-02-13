Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 13 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Yukarı tarafta 9.904,24 seviyesinin test edilmesi sonrasında yönünü aşağıya çeviren endekste, ABD TÜFE rakamlarının küresel risk iştahını baskılamasıyla satış baskısı derinleşti. Seansın sonu da; yüzde 1,04 oranında düşüşle, 9.779,57 puandan noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), dün 2024 Aralık ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. Endekse göre; İhracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artış gösterdi. İthalat birim değer endeksi de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında arttı.

TÜİK ayrıca, 2024 yılı Aralık ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı. Endekse göre; İnşaat maliyeti aylık bazda yüzde 0,70 düzeyinde artarken, yıllık olarak da yüzde 34,27 düzeyinde artış gösterdi.

ABD’de merakla beklenen Ocak ayı TÜFE verisi açıklandı. Ocak ayında TÜFE aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %3 artarak beklentilerin üstünde geldi. Gelen veri sonrasında ABD’de faiz indirim beklentileri Eylül’den Aralık’a ötelendi.

Fed Başkanı Powell Kongre'deki sunumunun 2. gününde beklentinin üzerinde gerçekleşen son enflasyon verisini de değerlendirdi. Powell, sunumda faiz indiriminde aceleci olmayacakları söylemini yineledi. Powell “Enflasyon konusunda hedefe yakınız ama orada değiliz. Bugünkü enflasyon rakamı da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebini ve ABD'den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde.

Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor

Petrol, Donald Trump ve Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için görüşmeleri kabul etmesinin ardından düştü.

Brent, Çarşamba günü yüzde 2,4 düşüşle iki aydan uzun bir süredir en yüksek düşüşünü yaşadıktan sonra varil başına 75 doların altına düştü, ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 96,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.12, EUR/TRY 37.70, GBP/TRY 45.13 seviyelerinde işlem görüyor.