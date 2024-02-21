Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

22 Şubat Perşembe günü TCMB’nın açıklayacağı faiz kararı için Bloomberg HT'nin düzenlediği anket sonuçlandı. Ankete katılan 25 kurumun tamamının beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

Bloomberg HT'nin Şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete göre, politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın Şubat’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı değerlendirmesine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 47,5'e yükseltmesi gerekiyor. TEPAV, TCMB'nin verilere bağlı ilave sıkılaşma yapılabileceğini belirtmesi gerektiğini de ifade etti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı parapolitikası açısından temel sorunun Mayıs'ta yüzde 75 civarında tepe noktasına ulaşması beklenen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya nasıl düşürüleceği ve daha sonraki dönemde de bu düşüş eğiliminin nasıl devam ettirileceği olduğuna dikkat çekti.

Türkiye 2023'te uluslararası varlıklarını artıran, yükümlülüklerini azaltan bir performansa imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 2023 Aralık sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 326,9 milyar dolarla rekor kırdı.

Yükümlülükleri ise yüzde 2 oranında azalışla 612,1 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Böylelikle Kasım'a göre sınırlı bir artışla yeni rekor kırıldı.

Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,6, Merkez Bankası’nın yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

-İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey dün İngiltere Parlamentosu'ndaki Hazine Komitesi'nde yaptığı konuşmada faiz indirimine başlamak için enflasyonun yüzde 2'lik hedefe düşmesi gerekmediğini söyledi.

Bailey'nin açıklaması, bankanın enflasyonda yavaşlama sürdükçe agresif faiz artış serisini tersine çevireceği beklentisini artırdı. Piyasalarda ilk faiz indiriminin Ağustos'ta başlayacağı ve 2024'te 3 faiz indirimi olacağı beklentisi fiyatlanıyor.

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