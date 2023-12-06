Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

KKTC İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre %4,42, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,16 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %81,99 artış kaydetti. Ana harcama grupları içerisinde aylık bazda en yüksek artış %13,03 ile haberleşmede gerçekleşti. 2. sırada %11,87 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubu yer alırken, 3. sırada %10,43 ile giyim ve ayakkabı ana grubu yer aldı. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 593 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği belirtildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede, yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığı, bunun da enflasyona yukarı yönlü katkı sağladığı vurgulandı. Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörüsü değerlendirmede yer alırken, doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğü belirtildi. Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlendiği de değerlendirmede yer aldı. TÜİK verilerine göre TÜFE aylık bazda %3,28, yıllık bazda ise %61,98 artış kaydetmişti. Üretici fiyatlarında da aylık %2,81 ve yıllık %42,25 artış görülmüştü.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen bir toplantıda, Türkiye’nin 2024 görünümüyle ilgili değerlendirmelere yer verildi. Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü başlıklı bölümde konuşan S&P Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde, Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notunu görünümünü olumlu yükselttiklerini hatırlattı. Türkiye ekonomisin genel görünümünü de değerlendiren Gill, “Temel senaryomuz Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönündedir.” İfadelerini kullandı. Türkiyenin kredi notunun yükselmesi için gerekli koşulları da sıralayan Frank Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurt içi tasarrufların artması, Türk lirasındaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz.” Açıklamasını yaptı.



Euro Bölgesi’nde hizmet PMI verileri öncü verilerin biraz üzerinde açıklandı ve 48,7 değerini aldı. Öncü veri 48,2 olarak açıklanmıştı. Bölgede hizmet sektörü Temmuz ayında 50,9 değerini aldıktan sonra daralma bölgesinden çıkamadı. S&P bileşik PMI ise 47,6 seviyesinde açıklandı. ABD tarafında ise veriler daha olumlu. ISM hizmet PMI 52,7 olarak açıklandı. Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden veri, Ekim ayında 51,8 olarak kaydedilmişti. S&P bileşik PMI ise 50,7 oldu.

ABD’de iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 617 bin azalarak 8 milyon 733 bin oldu ve Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Bugün Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, ABD tarafında ise ADP özel sektör istihdam değişimi verileri yayımlanacak.



USDTRY 28,922, EURTRY 31,215 ve GBPTRY 36,478 seviyelerinde fiyatlanıyor.