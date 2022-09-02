Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

İstanbul Ticaret Odası Ağustos ayı verilerine göre, İstanbul’da enflasyon aylık bazda %2,29, yıllık bazda ise %99,9 artış göstererek 1998 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. TÜİK ise Türkiye enflasyon verilerini Pazartesi günü açıklayacak.

Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine dair yıl sonu büyüme ve cari açık tahminlerini revize etti. Türkiye 2022 büyüme tahminini %3,5’ten %5,5’e çıkaran banka, cari işlemler dengesinde ise 36 milyar dolar açık beklentisini, 45 milyar dolar açık olarak güncelledi. Enflasyon tahminini değiştirmeyen banka, son çeyrekte enflasyonun %90 seviyelerine yaklaşmasını ve düşüşe geçerek yılı %75 seviyelerinde kapatmasını bekliyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerine göre endeks 47,4 oldu. Şubat 2022’den itibaren 50 puanın altında kalarak negatif görünüm sergileyen imalat PMI, bir önceki ay 46,90 olarak açıklanmıştı. Son anket verileri imalat sektöründeki bozulmanın hafif hız kestiğine işaret etse de, firmalar, talepteki yetersizlik ve fiyatlardaki artışların yanı sıra küresel ekonomideki zayıflığa dikkat çektiler.



ABD tarafında ise imalat PMI 52,8 ile önceki aya göre değişmezken, üretim PMI 51,3’ten 51,5’e yükseldi. Artan enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle birlikte yıl başından bu yana ABD imalat ve üretim PMI düşüş eğilimi gösteriyor.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 8 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 232 bin oldu. ABD Merkez Bankası para politikasına yön verirken, özellikle enflasyon oranı ve istihdam piyasasını yakından takip ettiğininden, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi de yüksek önem taşıyor.

Bugün Euro Bölgesi ÜFE, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak.



USDTRY 18,218, EURTRY 18,161 ve GBPTRY 21,046 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2022 09:25