Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dün Türkiye’de reel kesim enflasyon beklentileri açıklandı. Sektörlerin enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 27.2, reel sektör için yüzde 47.8, hanehalkı ise yüzde 64.1 olarak öngörüyor. Politika yöneticilerinin kararlı duruşu, gerek tabandan gerekse yatırımcı kesimden güven kazandığı görülüyor. Özellikle son gelişmelerde, Avrupa para birimlerinin USD karşısındaki sert düşüşüne rağmen Türk lirasının dirençli kalması ve bütçe açıklarının azalması güvenin artmasına neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün gerçekleştirdiği açıklamasında, reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerçekçi olmadığını belirterek, ekonomik görünümün iyiye gittiğini belirtti. Bakan Şimşek konuşmasına ek olarak, yılsonu enflasyonunun yüzde 44-45 civarlarında, beklentilerin biraz üstünde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

BİST100 endeksi, dünkü işlem gününe; ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın, ticaret savaşlarına yönelik söylemlerinin küresel piyasalar üzerinde oluşturduğu negatifliğin etkisiyle, sınırlı da olsa satıcılı başladı. Gün içerisinde 9,576 puan seviyesine kadar gerileyen endeks, seansın sonunu ise; yüzde 0.25 oranında düşüşle, 9,636 puandan tamamladı.

Bir diğer önemli haber ise İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşmasının yapılması oldu. Bu anlaşmanın, bölgedeki gerilimlerin azalmasına ve bölge ekonomisi için olumlu katkılar sağlamasına yol açması bekleniyor. Türk borsasının bu durumdan olumlu etkilenmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.

Küresel piyasalar İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşması sağlanması, Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarife tehditlerinin yanı sıra tarife ve vergi planlarını yürürlüğe sokacak yeni isimler belirlemesiyle dalgalı bir seyir izliyor.

Altın fiyatları dünkü seansta yüzde 0,3 artış göstermesinin ardından yükselişine devam etti.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 639 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 941 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Brent petrol bir önceki seansta yaklaşık yüzde 0,3 gerilemesi sonrası Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin de etkisiyle denge arayışına girdi.

Brent ham petrolü haftanın üçüncü işlem günü varil başına 73 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 68 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin, 93 bin Dolar seviyelerinde işlem göröyo. Bitcoin tarafında dikkat çeken önemli haberlerden biri, Brezilya'nın rezerv para birimi olarak Bitcoin bulundurmayı planlayan bir yasa tasarısı hazırladığı yönünde. Önerilen yasa tasarısı, ulusal rezervlerin yüzde 5'ini oluşturan Bitcoin'in kademeli ve planlı bir şekilde satın alınmasını öngörüyor.

Döviz Piyasalarında; USD/TRY 34.65, EUR/TRY 36.33, GBP/TRY 43.59 seviyelerinde işlem görüyor.