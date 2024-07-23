Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Moody’s açıklaması ardından haftanın ilk gününü kar realizasyonları ile geçiren BIST100 günü yatay tamamladı. %1.1 oranında volatilitenin gözlemlendiği piyasada gün %0.15 artışla 11,245 seviyesinde tamamlandı.

Türk Lirasına baktığımızda ise Moody’s kararı etkisinin daha güçlü hissedildiğini gözlemledik. USDTRY 33.10 seviyelerini gördüğü günün ilk saatlerinden sonra gevşeyerek günü 32.9105 seviyesinde tamamlandı. Gün içinde en düşük 32.8650 seviyesini görmüşse de toparlanarak günü 32.90 seviyesi üzerinde sonlandırdı. EURTRY ve GBPTRY de geçtiğimiz hafta gördükleri rekor yüksek seviyelerden gerileyerek günü sırasıyla 35.84 ve 42.58 seviyelerinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 32.9270, EURTRY 35.86 ve GBPTRY 42.5680 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Haber akışına yansıyan konu başlıklarına baktığımızda yurt dışı kurumlardan Moody’s sonrası gelen açıklamalar dikkat çekiciydi. Morgan Stanley’den gelen açıklamaya göre yıl sonu USDTRY kuru tahmini 36 TL olarak sabit bırakılırken yayınlanan BBVA raporu Moody’s tarafından yapılan artışın Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini aşağıya çekeceği ve yatırımcı güvenini artıracağı vurgusunu yaptı.

Takip edilen bir diğer açıklama ise TCMB piyasa katılımcıları anket sonuçları oldu. Anketin Temmuz versiyonuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye geldi.

Ayrıca cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.

Bugünün gündem maddesi ise TCMB faiz kararı olacak. Normal şartlarda Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen PPK TCMB Başkanı Karahan'ın ilgili tarihte G20 Maliye Bakanları - Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak olması nedeniyle 2 gün öne çekilerek 23 Temmuz tarihine alındı. Mart, Nisan ve Haziran aylarında beklenti altı gelen enflasyona bağlı olarak genel piyasa beklentisi Temmuz ayı politika faiz kararında bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Ancak son dönemde yaşanan likidite bolluğu dolayısıyla mevduat faizlerinde gerilemenin devam etmesi yılın son çeyreğinde politika faizinde olası bir indirimin konuşulmasına sebep olmakta.

Veri ve haber akışının zayıf olduğu yurt dışı tarafta ABD başkanlık yarışındaki gelişmeler takip edilmekte. Haber sitelerine yansıyan son haberlere göre Associated press anketi sonuçları Kamala Harris’in yeterli sayıda Demokrat delegenin desteğini aldığını göstermekte. Yapılan bir başka anket ise Trump ve Kamala Harris arasında yaşanabilecek yarışta Trump’ın %2 önde olduğu sonucunu çıkardı.

ABD hisse senedi piyasaları son günlerde yaşanan geri çekilmelerin ardından bilanço sezonun başlamasıyla pozitif tarafa geçerken günü yukarı yönlü tamamladı. Dolar endeksi 104 seviyesi üzeri ve altın 2440$ seviyesinde hafif satıcılı yatay bir seyir izlerken petrolde ise geri çekilmeler gözlemlendi. Petrol fiyatlarındaki baskı yatırımcıların ABD stoklarına ilişkin görünüm de dahil olmak üzere piyasa dengelerine ilişkin yeni ipuçları beklemesine bağlandı. Küresel gösterge Brent, önceki iki seansta yüzde 3'ten fazla kayıp yaşadıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü 78 dolara yakın fiyatlanmakta.

Bugün Türkiye’de açıklanacak faiz kararı gündemin en önemli başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Buna ilaveten açıklanacak tüketici güven endeksi de piyasaların takibinde olacak. Yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD mevcut konut satışları takip edilecek.