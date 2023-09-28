Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Geçtiğimiz Salı günü açıklanan ABD Conference Board verilerine göre tüketici güveni Eylül ayında gerileme yaşadı. Ağustos ayında 106,1 seviyesinde olan tüketici güveni, Eylül ayında 103’e geriledi. Böylece iki ay üst üste gerileme kaydetmiş oldu. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerine dayanan Mevcut Durum Endeksi, 146,7’den 147,1’e hafif bir yükseliş kaydederken, tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli görünümlerine dayanan Beklenti Endeksi, 83,3’ten 73,7’ye geriledi. Böylece beklentiler, önümüzdeki yıl ABD ekonomisinde resesyona işaret eden 80 seviyesinin altına gerilemiş oldu.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise dün açıklanan GfK tüketici güven endeksi verisinde de gerileme görüldü. Eylül ayında eksi 25,5 seviyesinde olan tüketici güveni, Ekim ayında eksi 26,5 olarak ön görüldü. Yayımlanan raporda, ekonomik beklentilerin bir miktar artmasına ve hem gelir beklentileri hem de satın alma eğiliminin minimum düzeyde büyüme göstermesine rağmen, tasarruf eğiliminin önemli ölçüde artması tüketici duyarlılığının yeniden düşmesine neden olduğu belirtildi. Tasarruf eğilimi 8 puana çıkarak Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. GfK tüketici uzmanı Rolf Bürkl, bunun, bu yıl tüketici duyarlılığında iyileşme şansının muhtemelen sıfıra düştüğü anlamına geldiğini belirtti. Rolf Bürkl, “Bunun nedeni, hızla artan gıda ve enerji fiyatlarına bağlı olarak sürekli yüksek seyreden enflasyon oranıdır. Sonuç olarak özel tüketimin bu yıl genel ekonomik kalkınmaya olumlu bir katkısı olmayacak.” İfadelerini kullandı.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyonun yüksek seyrinin devam etmtesi durumunda yeni faiz artışlarının da mümkün olabileceğini belirtti. Ücret pazarlıkları ve artan petrol fiyatları gibi Euro Bölgesi enflasyonuna yönelik tehditlere dikkat çeken Holzmann, “Bazı şoklar bizim daha fazla faiz artırmamızı gerektirebilir. Enflasyon kontrol altına alınmalı.” İfadelerini kullandı. Euro Bölgesi Eylül ayı öncü TÜFE verileri yarın yayımlanacak.



ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayında %0,2 artış göstererek önceki aya göre toparlanma eğilimi gösterse de, Temmuz ayındaki %5,6’lık gerilemeyi telafi edemedi. Yine de Son altı ayın beşinde yükseliş kaydeden dayanıklı mal siparişleri 0,5 milyar dolar artış ile 284,7 milyar dolara yükseldi.



Bank of America ekonomistleri yayımladıkları bir notta, petrol fiyatlarındaki artışın, potansiyel bir dalgalanma yaratarak petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebileceği ön görüsünde bulundular. Ekonomistlerin 2023 son çeyrek USDTRY tahmini 30 seviyesinde olurken, Macaristan ve Polonya para birimlerinde de zayıflık ön gördüler.



Bugün Türkiye ekonomi güven endeksi, TCMB PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, Almanya TÜFE, ABD GSYİH ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 27,351, EURTRY 28,741 ve GBPTRY 33,215 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

