Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas’ın Marakeş kentinde Türkiye’deki ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye’nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL’yi çekici kıldığını ifade eden Bakan Şimşek, politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını vedi ve bu patikada kalacaklarına emin olduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Şimşek kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi. Diğer yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun geçtiğimiz hafta açıkladığı 6 Ekim haftası verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetmiş ve 7 hafta ard arda gerileme trendini sürdürmüştü. KKM’de son dönemde çeşitli kısıtlayıcı düzenlemeler açıklanmıştı. Marakeş’te Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile de bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Marakeş’de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” İfadelerini kullandı.



Avrupa İstatistik Ofisi Ağustos ayı Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği sanayi üretim verilerini yayımladı. Euro Bölgesi’nde %0,2 artış beklentisine karşın sanayi üretimi %0,6 arttı. Yıllık bazda ise %3,5 gerileme beklentisine karşın %5,1 gerileme kaydedildi. AB’de ise sanayi üretimi aylık bazda %0,6 artış gösterirken, yıllık bazda %4,4 azaldı. Aylık bazda sanayide en fazla artış %6,1 ile İrlanda ve %4,5 ile Slovakya’da görüldü. En sert aylık bazda azalış ise eksi %2,4 ile Macaristan ve eksi %2,2 ile Hırvatistanda yaşandı. Yıllık bazda %4,7 artış ile Slovakya en iyi performansı gösterirken, İrlanda eksi %27,3 ile en sert gerilemeyi kaydetti.



ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Ekim ayı öncü verileri yayımlandı. Buna göre Eylül ayında 68,1 seviyesinde olan tüketici güveni gerileyerek 63 değerini aldı. Mevcut ekonomik koşullar endeksi bir önceki aya göre 71,4’ten 66,7’ye geriledi. Tüketici beklentileri ise yine bir önceki aya göre 66’dan 60,7’ye düştü. Tüketici Araştırmaları Direktörü Joanne Hsu yaptığı açıklamada, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay %3,2’den %3,8’e çıktığını bildirdi. Joanne Hsu, Bunun Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyede ve pandemiden önceki iki yılda görülen %2,3 - %3 aralığının oldukça üzerinde kaldığını belirtti. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise geçen ayki %2,8’den bu ay %3’e yükseldi ve son 27 ayın 25’inde yine %2,9 - %3,1 gibi dar bir aralıkta kaldı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri, pandemi öncesi iki yılda görülen %2,2 - %2,6 aralığına göre yüksek kalmaya devam etti.



ABD merkezli yatırım Bankası JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ve dünya ekonomisine ilişkin açıklama ve tahminlerde bulundu. Dünyanın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Jamie Dimon, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hamas-İsrail çatışmasına atıfta bulunarak, “Dünyada son on yılların en tehlikeli dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir.” İfadelerini kullandı. Dimon, bu gerilimlerin enerji, gıda, küresel ticaret ve jeopolitik açıdan geniş kapsamlı etkileri olabileceğini belirtti. ABD ekonomisine dair tahminini de dile getiren Dimon, sıkı istihdam piyasası ve yüksek kamu borç seviyelerinin enflasyonun yüksek kalmasına neden olabileceğini ve faizlerin daha fazla yükselebileceğini öngördü.



Bugün Türkiye bütçe dengesi, ABD’de ise New York Empire State imalat endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 27,842, EURTRY 29,307 ve GBPTRY 33,859 seviyelerinde fiyatlanıyor.