Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Salı gününün en önemli gündem maddesi olan TCMB Para Politikası Kurulu dün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada politika faizinin %50 seviyesinde sabit bırakılmasına karar verilirken, yayınlanan metinde “enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı duruşa devam” mesajı verildi. Metine eklenen yeni cümle ise, “Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir” şeklinde oldu. Ayrıca iç talebin azalmasına rağmen enflasyonist baskıların hala canlı tutulduğuna vurgu yapıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında fiyat artışları ve zamlardan kaynaklı olarak daha önce baz etkisine bağlı olarak düşmesi öngörülen enflasyonun yeninden yukarı yönlü revize edilmiş olması önümüzdeki 2 ay için de faiz indiriminin masadan kaldırıldığına işaret ederken, eylül ayı itibariyle aylık bazda enflasyonun gerilemesi, likidite bolluğu kaynaklı mevduat fazilerinde geri çekilme olasılığı ve, global merkez bankalarının büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda yılın son çeyreğinde politika faizinde indirim ihtimalinin artacağı öngörülmekte.

Diğer taraftan dün Bloomberg’de yer alan bir habere göre TCMB’nin TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarıldı. TCMB’nin miktarsal sıkılaşma adına atacağı bu adımın piyasadaki TL fazlasını gidermek adına olduğu şeklinde yorumlandı.

Yurt dışı kurumlardan Türkiye bankaları ile ilgili gelen yorumlara baktığımızda JPMorgan’ın Türk bankalarının ikinci çeyrek bilanço görünümüne ilişkin ana trendlerin daha da kötüleşeceği, bunun yanında ikinci çeyreğin dip noktası olacağı şeklindeki yorumunu okuduk.

Morgan Stanley ise Türk bankaları için hedef fiyat ve tavsiyelerini revize etti. Türk bankalarının ikinci karlarının, Mart ayındaki 500 baz puanlık sürpriz faiz artışının ardından yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle baskı altında kalacağını ön gördü.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 83 puan düşüşle 11.089 seviyesinden tamamladı. Yabancı kurumlardan gelen bankalara ilişkin ikinci çeyrek beklentilerindeki kar beklentisinin nispeten zayıf olması bankacılık sektörüne baskı yarattı. Bankacılık, iletişim ve madencilik en çok düşen sektör grupları oldu.

Türk Lirası’ndaki değer kazancı ise dün de devam etti. USDTRY dün gün sonunda 32.8570 seviyesine kadar gevşedi. Bugün açılışta USDTRY 32.8422, EURTRY 35.656 ve GBPTRY 42.328 seviyelerinde fiyatlanmakta.

ABD’ye baktığımızda son günlerde yaşanan siyasi belirsizliğin hisse senedi piyasalarını baskıladığını gözlemliyoruz. Dün günü kayıplarla tamamlayan ABD borsasında democrat adayın resmi olarak kesinleşmemesinin yarattığı spekülasyonlar piyasaların baskı altında kalmasını devam ettirecek gibi gözüküyor. Öte yandan haber akışına yansıyan son bilgiye göre ABD’de yapılan en güncel anketlerde Kamala Harris’in iki puan farkla Trump’ın önünde olduğu görüldü. Reuters/Ipsos anketine göre Biden'ın desteğini açıkladığı Harris'in oy oranı yüzde 44 olurken, eski Başkan Donald Trump'ın oy oranı yüzde 42 oldu.

Açıklanan verilerden mevcut konut satışları verisi %5.4 daralmaya işaret ederek, beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyerek son 25 yılda açıklanan en kötü Haziran verisi olarak kayıtlara geçti.

Veri açıklamalarının etkisiz kaldığı günde Dolar endeksi günü 104 seviyelerinde hafif yukarı yönlü kaparken, EURUSD ve GBPUSD sırasıyla günü %0.32 ve %0,15 oranında gerileyerek 1.0883 ve 1.2912 seviyelerinden tamamladı. Altın ve gümüşteki değer kazancı dün de devam ederken günlük bazda, sırasıyla %0.61 ve %0.35 bazda yükseliş yaşandı.

Bugün Türkiye’de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışı tarafta ise ABD PMI verileri takip edilecek.