Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Hafta sonu yaşanan gelişmeler ardından haftanın kuşkusuz en önemli olayı Suriye’deki Beşar Esad rejiminin son bulması ve dolayısı ile Türkiye’nin sınırındaki jeopolitik risklerin azalması oldu. Yeni sürecin Türkiye’ye etkilerinin ne olacağı tüm ekonomistler tarafından tartışılırken, öne çıkan konular arasında Suriye’nin yeniden inşası ile birlikte evlerine dönecek Suriyeli’lerin ucuz iş gücünü de beraberinde götüreceği, ancak bununla beraber kiraya olan talebin de azalması ile son dönemde enflasyonun gerilememesindeki en büyük unsuru oluşturan kira bedellerinin aşağıya geleceği konuşulmakta. Bununla beraber uzun süredir çatışmalara ev sahipliği yapan ve yerle bir olan ülkenin yeniden inşasının söz konusu olması ve bu açıdan da devreye Türk firmalarının devreye gireceği beklentileri ile BIST100’ün haftanın ilk gününde %1.75 değer kazancı ile başladığını gördük. Olumlu performans sergileyen borsa günü 10,257.39 seviyesinde günü tamamladı.

Türkiye’de karşılanan verilere baktığımızda takip edilen İstanbul Sanayi Odası İhracat iklim endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yükseliş sergileyerek 51.1 seviyesine yükseldi.

Öte yandan dün takip edilen haber başlıklarına bakacak olursak:

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşma takip edildi. Yılmaz enflasyonun Orta Vadeli Program’da ve enflasyon raporunda öngörülen tahmin aralığı ile uyumlu gerçekleşeceğini ifade ederken, ayrıca enflasyonun düşme eğiliminin süreceğini ve yeniden tek haneye ineceğini sözlerine ekledi.

TCMB Başkanı Karahan ise, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını dile getirdi. Sunumda brüt rezervlerin 26 Mayıs 2023 tarihinden 29 Kasım 2024 tarihe kadar 59,3 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin de aynı tarihlerde 106,4 milyar dolar arttığı belirtildi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri kapsamında, komisyonun hem çalışanların hakkını gözeteceği, hem de ülke ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek srüreci yürüteceğine inandığını belirtti.

Kurlara baktığımızda günü hafif yükselişle 34.82 seviyelerinden tamamlayan USDTRY bugün sabah açılışta 34.8370 seviyesinden işlem görmekte. Gün içinde kaydadeğer oynaklık sergileyen EURTRY günü hafif değer kaybıyla 36.77, GBPTRY ise değer kazanarak 44.43 seviyelerinden tamamladılar. Bugün sabah itibariyle EURTRY 36.8290, GBPTRY ise 44.434 seviyelerindne işlem görmekte.

Küresel tarafta sakin veri ortamı dolayısıyla Dolar endeksi günü değişmeyerek 106 sınırında tamamlarken bu durum emtialara olumlu şekilde yansımış oldu. Altın’ın ons fiyatı %0.97, gümüşün ons fiyatı ise %2.5 oranında yükselerek günü sırasıyla 2,657 ve 31.796 seviyelerinden tamamladı. Petrol fiyatlarında ise 3 günlük satış baskısının ardından yeni haftaya olumlu bir başlangıç yapıldı. Küresel bazda takip edilen brent petrol fiyatı günü %1.4 a yakın bir yükselişle 68.12 usd seviyesinden tamamladı.

Veri takvimine baktığımızda Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi, işsizlik oranı ve dış ticaret verileri takibimizde olacak. Yurt dışında ise Almanya enflasyon verisi açıklanacak.